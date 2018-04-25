Как остановить Салаха — вопрос дня

Главная звезда сборной Египта продолжает феерить. Что делать сборной России 19 июня в Санкт-Петербурге? Отвечают эксперты.

«Ливерпуль» во главе с Мохамедом Салахом вчера разгромил «Рому» и почти гарантировал себе участие в финале Лиги чемпионов. У египтянина уже 43 гола в нынешнем сезоне, и он не собирается останавливаться. Что делать сборной России в ключевом матче с командой Египта? Как остановить Салаха? Об этом мы спросили экспертов.

Сергей Овчинников , работал с Фабио Капелло в сборной, которая успешно нейтрализовала Роналду с Азаром: — Играть за клуб и за сборную — это немножко разные вещи. Сборная Египта — это не только Салах. Там есть ещё ряд игроков, которые выделяются в европейском футболе и играют за хорошие клубы. В целом сборная Египта слабее нашей национальной команды. Как защищаться? Можно готовиться к отдельным игрокам, можно к системе игре соперника. Нужно лишить Салаха его сильных сторон, а это прерогатива тренерского штаба.

Владислав Тернавский , опекал Ромарио: — Могу ли сравнить Салаха с Ромарио? Мне с Ромарио было непросто, всё же он был лучшим футболистом мира тогда, ну и забил из под меня. У бразильца ярко выраженные скоростные качества, а Салах берёт своей техникой. Хотя и на скорости хорошо работает. Мяч убрал и сразу левой исполнил. Не знаю, какой состав будет у сборной России, но каждый защитник должен проявлять по максимуму все свои лучшие качества, чтобы справиться с Салахом.

Юрий Ковтун , один из самых брутальных российских защитников: — Салаха надо встречать жёстко. Встречать фолами. Салаху нельзя давать поднять голову. Дальше он действует очень нестандартно, на скорости, меняет направление атаки, и владея мячом, и открываясь без мяча. Дадим ему пространство — нам кранты. Салах хочет, чтобы ему давали мяч за спины защитников. В таких ситуациях нашей защите будет очень сложно.

Анзон Кавазашвили, пропускал от Пеле: — На мой взгляд, к Салаху должны приставить персонального защитника. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны — эта тактика имеет обратный эффект. Если Мохамед будет перемещаться по всему полю, то нашему защитнику придётся всё бросать и бегать за ним, как шавке. Получится так, что наш игрок выдохнется, а Салах будет свежаком, потому что он будет перемещаться спокойно. Таким образом, Салах доведёт нашу оборону до рвоты.

Валерий Кечинов , один из самых техничных игроков 90-х: — Как останавливали меня? Самый эффективный вариант — страховка. Одного обыграли, но сразу пришёл партнёр на помощь. Если человек встречает Салаха, то тот, кто рядом, должен быть наготове. Остановить его реально. И Месси останавливали, бывают неудачные дни у всех. «Рома» смогла его закрыть, правда, вот, Салаха не смогла. Это и говорит о том, что мы все люди. Оптимальным кандидатом на позицию защитника против Салаха мне видится Комбаров. У него оборонительные навыки получше, чем у остальных кандидатов. Жирков сильнее в атаке, а Комбаров в защите.

Дмитрий Булыкин , играл против защитников европейского класса: — У Салаха «инстинкт убийцы», защитникам сборной России будет тяжело его закрыть. Ему нужно всего пару секунд, чтобы открыться и пробить в девятку так, что даже Акинфеев не поможет. Я играл с Вертонгеном в «Аяксе». Он не был грязным защитником, все мячи отбирал и грамотно страховал. Против Салаха тактика мелкого фола не поможет. Нужно не давать ему развернуться и ни на секунду его не выпускать. Иногда даже защитники мирового уровня ошибаются, а с Салахом не нужно даже ошибаться, просто дайте ему две секунды, и он забьёт.

Мнения читателей

chastiser: — У Салаха уникальная чуечка. Он знает, в какой момент времени нужно совершить то или иное действие. Об этом говорят два невероятных мяча, которые он забил «Роме».

ya.loveloveRealMadrid: — Достали со своим Салахом. Максимум двушку саудитам кинет, и всё.

drabnn: — Комбарову нужно сейчас начинать бежать, чтобы в июне Салаха догнать.

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