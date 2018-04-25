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Александр Друзь одобрил возврат курилок в общественных местах
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Александр Друзь одобрил возврат курилок в общественных местах 

360tv.ru 1 час назад
Минздрав России не поддержал инициативу создания курилок в аэропортах. Свое мнение по этому поводу высказал Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, сообщило ИА НСН.
Это сократит число нарушителей и облегчит существование некурящих, потому что запреты всегда нарушаются, причем нарушаются в неположенных местах. Если беречь людей от табака, то надо обеспечить возможность курильщикам курить, а некурящим — не подвергаться влиянию курильщиков
— Александр Друзь.
Он добавил, что необходимо вернуть места для курения не только в аэропортах, но и на вокзалах и в кафе.
Думский комитет одобрил законопроект о комнатах для курильщиков в аэропортах. С инициативой выступил депутат от Единой России Сергей Боярский. Чиновники обратили внимание на то, что международная конвенция по борьбе с курением не предусматривает полного запрета действий курильщиков, а лишь призывает защитить здоровье окружающих.
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