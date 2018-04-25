Александр Друзь одобрил возврат курилок в общественных местах

Это сократит число нарушителей и облегчит существование некурящих, потому что запреты всегда нарушаются, причем нарушаются в неположенных местах. Если беречь людей от табака, то надо обеспечить возможность курильщикам курить, а некурящим — не подвергаться влиянию курильщиков

— Александр Друзь.

Он добавил, что необходимо вернуть места для курения не только в аэропортах, но и на вокзалах и в кафе.