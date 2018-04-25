Законодательное собрание не будет выбирать «Почетных граждан Санкт-Петербурга» в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. / ТАСС /. Депутаты решили отказаться от присвоения звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» в этом году, когда город отмечает 315-летие. Такое решение приняли в среду в Законодательном собрании города на закрытом заседании, сообщил журналистам председатель регионального парламента Вячеслав Макаров

"Мы приняли решение практически единогласно, что не будем присваивать звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга в этом году В связи с нашим законом мы имеем право выбирать [почетных граждан] не реже раза в пять лет», — сказал он. При этом Макаров назвал предложенные общественными организациями кандидатов на это звание «достойнейшими людьми», но причину принятого решения не объяснил.

Ранее постоянная комиссия по образованию, культуре и науке городского парламента рекомендовала не рассматривать в 2018 году кандидатуры, предложенные общественными организациями на присвоение звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Глава комиссии Максим Резник объяснил решение тем, что в 2018 году из-за президентской избирательной кампании и пожара в Кемерове у городской общественности не было возможности для широкого обсуждения предложенных кандидатур. По его мнению, присвоение звания не должно превращаться в формальную процедуру.

Почетное звание

Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» присваивают с 1993 года, оно является высшим почетным званием города. По уставу Петербурга, его присваивают гражданам РФ и других государств, «внесшим выдающийся вклад в развитие Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и на международной арене, в укрепление демократии и защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества». Согласно региональному закону, статус «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятым губернатором. Церемония чествования традиционно проходит в День города, 27 мая, в Ротонде Законодательного собрания.