Ещё
На второй тестовый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут на бесплатных шаттлах
Далее:
Читайте также:
Ещё

На второй тестовый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут на бесплатных шаттлах 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На «Ростов Арене» 29 апреля состоится второй тестовый матч, в котором сыграют футбольные клубы «Ростов» и «Тосно». В связи с этим событием на некоторых участках с 14:00 до 23:00 проезд машин будет запрещен. Чтобы болельщикам было проще передвигаться, в городе начнут работать специальные маршруты.
Как сообщили в мэрии, добраться до «Ростов Арены» можно в автобусах-шаттлах и маршрутках.
Автобусы-шаттлы:
маршрут S2 Пл. Гагарина (пр. Ворошиловский) — Стадион «Ростов Арена» (подземный пешеходный переход со стороны Южного подъезда). Промежуточные остановки — на ул. М. Горького и ул. Б. Садовой (РИНХ);
маршрут S4 Привокзальная площадь — Стадион «Ростов Арена» (ТРК «Мегамаг»). Промежуточные остановки не предусмотрены;
маршрут S7 Старый аэропорт г. Ростова-на-Дону (перехватывающая парковка, пр. Шолохова) — Стадион «Ростов Арена» (водно-спортивный объект «Акватория»). Промежуточные остановки — стадион «Олимп-2» и ул. Б. Садовая (РИНХ);
маршрут S8 Пл. К. Маркса — Стадион «Ростов Арена» (водно-спортивный объект «Акватория»). Промежуточные остановки — на Театральной площади, пр. Ворошиловском (РИНХ), пр. Буденновском.
Маршрутные такси:
В штатном режиме будут работать маршрутки № 49, 77, 92, которые довезут пассажиров до ТРК «Мегамаг».
Автобусы-шаттлы начнут свою работу с 15:30  — Добраться до спортивного объекта можно и пешком. Для этого нужно пройти по Ворошиловскому мосту и спуститься по пешеходному переходу с западной стороны стадиона, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Оставить автомобиль можно на перехватывающей парковке на территории старого аэропорта. Оттуда будет курсировать автобусный маршрут S7 с интервалом отправления 10 минут.
161.ru: последние новости
Боевая ничья: «Ростов» на выезде отобрал очки у команды Курбана Бердыева Дороги Победы: байкеры пойдут на Берлин через Ростов В Ростове на приборы для досмотра болельщиков ЧМ по футболу потратят 8 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ10
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду45
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото8
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение