На второй тестовый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут на бесплатных шаттлах

На «Ростов Арене» 29 апреля состоится второй тестовый матч, в котором сыграют футбольные клубы «Ростов» и «Тосно». В связи с этим событием на некоторых участках с 14:00 до 23:00 проезд машин будет запрещен. Чтобы болельщикам было проще передвигаться, в городе начнут работать специальные маршруты.

Как сообщили в мэрии, добраться до «Ростов Арены» можно в автобусах-шаттлах и маршрутках.

Автобусы-шаттлы:

маршрут S2 Пл. Гагарина (пр. Ворошиловский) — Стадион «Ростов Арена» (подземный пешеходный переход со стороны Южного подъезда). Промежуточные остановки — на ул. М. Горького и ул. Б. Садовой (РИНХ);

маршрут S4 Привокзальная площадь — Стадион «Ростов Арена» (ТРК «Мегамаг»). Промежуточные остановки не предусмотрены;

маршрут S7 Старый аэропорт г. Ростова-на-Дону (перехватывающая парковка, пр. Шолохова) — Стадион «Ростов Арена» (водно-спортивный объект «Акватория»). Промежуточные остановки — стадион «Олимп-2» и ул. Б. Садовая (РИНХ);

маршрут S8 Пл. К. Маркса — Стадион «Ростов Арена» (водно-спортивный объект «Акватория»). Промежуточные остановки — на Театральной площади, пр. Ворошиловском (РИНХ), пр. Буденновском.

Маршрутные такси:

В штатном режиме будут работать маршрутки № 49, 77, 92, которые довезут пассажиров до ТРК «Мегамаг».

Автобусы-шаттлы начнут свою работу с 15:30 — Добраться до спортивного объекта можно и пешком. Для этого нужно пройти по Ворошиловскому мосту и спуститься по пешеходному переходу с западной стороны стадиона, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Оставить автомобиль можно на перехватывающей парковке на территории старого аэропорта. Оттуда будет курсировать автобусный маршрут S7 с интервалом отправления 10 минут.