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Предстоящий тестовый матч на «Самара Арене» обсудили в эфире программы «Крылья Губернии»
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Предстоящий тестовый матч на «Самара Арене» обсудили в эфире программы «Крылья Губернии» 

ТРК Губерния 56 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Валерьян Панфилов и Петр Никитин рассказали много интересных подробностей о первой игре, которая пройдет на новом стадионе Самары. У всех слушателей и болельщиков была уникальная возможность задать ему вопросы как в прямом эфире, так и в группе ВКонтакте. Он ответил на блиц-опрос от ведущих: на первом месте у заслуженного ветерана «Крыльев» стоит семья. Эфир завершился вопросом от преданного болельщика: «Кто, на Ваш взгляд, без стыкового матча выйдет в РФПЛ?». Между ФК «Енисей» и «Оренбург» Валерьян Панфилов ответил, что достойным соперником самарского футбольного клуба станет «Оренбург».
Фото: ПФК «Крылья Советов»
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