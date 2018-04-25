Предстоящий тестовый матч на «Самара Арене» обсудили в эфире программы «Крылья Губернии» 

Валерьян Панфилов и Петр Никитин рассказали много интересных подробностей о первой игре, которая пройдет на новом стадионе Самары. У всех слушателей и болельщиков была уникальная возможность задать ему вопросы как в прямом эфире, так и в группе ВКонтакте. Он ответил на блиц-опрос от ведущих: на первом месте у заслуженного ветерана «Крыльев» стоит семья. Эфир завершился вопросом от преданного болельщика: «Кто, на Ваш взгляд, без стыкового матча выйдет в РФПЛ?». Между ФК «Енисей» и «Оренбург» Валерьян Панфилов ответил, что достойным соперником самарского футбольного клуба станет «Оренбург».
Фото: ПФК «Крылья Советов»