Более 370 команд примут участие в фестивале «Россия любит футбол!»

Более 370 любительских команд подали заявки для участия во втором ежегодном спортивно-музыкальном празднике «Россия любит футбол!», который пройдет 12 мая на территории «Стадиона Лужники». Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

"Мероприятие приурочено к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™, — рассказал руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский . — На сегодняшний момент на турнир заявилось уже 370 любительских команд, которые будут участвовать и бороться за призы. Заявки еще принимаются, интерес ко второму футбольному фестивалю очень большой. Само мероприятие пройдет на полях под номером 6 и 9".

Он уточнил, что в фестивале примут участие мужские и женские команды разных возрастов.

В сопровождающем турнир концерте примут участие Елена Темникова , группа «Пицца», Денис RiDer и группа Uma2rman.

Официальный старт движению «Россия любит футбол!» был дан 19 апреля 2016 года. Миссия движения — популяризация футбола и расширение сообщества любителей этого вида спорта. Первый фестиваль «Россия любит футбол!» состоялся 16 сентября 2017 года на территории ОК «Лужники» и собрал 25 000 гостей и 10 000 участников. В музыкальной части фестиваля приняли участие Big Russian Boss, Дельфин , Noize MC и многие другие.

На «Стадионе Лужники» 14 июня состоится матч открытия с участием сборных России и Саудовской Аравии. Также на групповой стадии арена примет встречи: Германия — Мексика (17 июня), Португалия — Марокко (20 июня) и Дания — Франция (26 июня). 1 июля в «Лужниках» состоится матч 1/8 финала, 11 июля — полуфинал, а 15 июля — финал.