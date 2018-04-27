Ещё
Более 370 команд примут участие в фестивале «Россия любит футбол!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 370 команд примут участие в фестивале «Россия любит футбол!» 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
Более 370 любительских команд подали заявки для участия во втором ежегодном спортивно-музыкальном празднике «Россия любит футбол!», который пройдет 12 мая на территории «Стадиона Лужники». Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
"Мероприятие приурочено к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™, — рассказал руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский. — На сегодняшний момент на турнир заявилось уже 370 любительских команд, которые будут участвовать и бороться за призы. Заявки еще принимаются, интерес ко второму футбольному фестивалю очень большой. Само мероприятие пройдет на полях под номером 6 и 9".
Он уточнил, что в фестивале примут участие мужские и женские команды разных возрастов.
В сопровождающем турнир концерте примут участие Елена Темникова, группа «Пицца», Денис RiDer и группа Uma2rman.
Официальный старт движению «Россия любит футбол!» был дан 19 апреля 2016 года. Миссия движения — популяризация футбола и расширение сообщества любителей этого вида спорта. Первый фестиваль «Россия любит футбол!» состоялся 16 сентября 2017 года на территории ОК «Лужники» и собрал 25 000 гостей и 10 000 участников. В музыкальной части фестиваля приняли участие Big Russian Boss, Дельфин, Noize MC и многие другие.
На «Стадионе Лужники» 14 июня состоится матч открытия с участием сборных России и Саудовской Аравии. Также на групповой стадии арена примет встречи: Германия — Мексика (17 июня), Португалия — Марокко (20 июня) и Дания — Франция (26 июня). 1 июля в «Лужниках» состоится матч 1/8 финала, 11 июля — полуфинал, а 15 июля — финал.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
Посол Исландии Берглинд Асгейрсдоттир встретилась с городскими волонтерами Ростова В Санкт-Петербурге 50 дней до ЧМ-2018 отметили зарядкой Оргкомитет "Россия-2018" рассказал о влиянии ЧМ-2018 на развитие страны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»268
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
Француз забил гол рукой и сознался
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение