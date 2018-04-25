Нетаньяху прокатился с израильской командой велогонки «Джиро д'Италия»

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокатился на велосипеде по Иерусалиму вместе с израильской командой, которая примет участие в итальянской велогонке «Джиро д'Италия». Первый этап состязаний стартует 4 мая на территории Израиля. Соответствующее видео опубликовала в среду в Facebook канцелярия главы израильского правительства.

На видео премьер, выйдя на парковку у своей канцелярии, отказывается ехать на служебном автомобиле. Нетаньяху достает велосипед из багажника машины и едет к велосипедистам, которые ждут его на улице. Затем глава кабмина присоединяется к израильской команде для тренировочного заезда по Иерусалиму. «Джиро д'Италия» приезжает в Израиль. Я присоединился к тренировке израильской команды, которая впервые участвует в конкурсе, — написал Нетаньяху в комментарии к видеоролику. Премьер пожелал удачи велогонщикам, отметив, что команда в отличной форме.

Велогонка «Джиро д'Италия» в 2018 году пройдет в 101-й раз. Организаторы состязания отмечают, что соревнование впервые начнется за пределами Европы и в 13-й раз вне Италии.

По имеющейся информации, первый израильский этап начнется в Иерусалиме, пройдет по Тель-Авиву и Хайфе и завершится в Эйлате. Всего же за три недели «Джиро д'Италия» участники проедут расстояние в 3564 км. Из Израиля гонка перенесется на юг Италии, на остров Сицилия. Затем «Джиро д'Италия», которая, помимо спортивного, давно стала культурно-туристическим событием, пройдет по всем Апеннинам.

Большой финал велогонки состоится 27 мая в Риме, также в столице Италии пройдет и последний этап. Велосипедисты 10 раз обогнут центр Рима, проехав мимо всех основных столичных достопримечательностей. Финиш запланирован на проспекте Императорских форумов под стенами Колизея.