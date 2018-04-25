Планиншек покинул пост главного тренера сборной России

Президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников рассказал «СЭ» о перестановках в тренерском штабе национальной команды. По его словам, Урбан Планиншек покинет пост главного тренера. Он возглавлял команду на протяжении последних восьми сезонов, в течение которых россияне 10 раз поднимались на подиум кубковых этапов.

— Главный тренер команды Урбан Планиншек покинул свой пост, — сообщил Мельников. — Мы ему очень благодарны за то, что он сделал для развития горнолыжного спорта в России и за те хорошие результаты, которые показывала команда. Мы расстались по обоюдному согласию: восемь лет — достаточно большой срок для работы, и он выполнил эту работу на 100 процентов качественно. Сейчас он намерен сделать паузу в тренерской работе. Старший тренер мужской команды Янец Хладник продолжит работу. В его штабе останется и тренер по физподготовке Само Фурлан. В женской команде будут работать только российские специалисты, которые долгое время работали рядом с иностранными тренерами и перенимали их опыт. Но в сервис-бригаде будут два иностранца.