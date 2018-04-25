Ещё
Планиншек покинул пост главного тренера сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Планиншек покинул пост главного тренера сборной России 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников рассказал «СЭ» о перестановках в тренерском штабе национальной команды. По его словам, Урбан Планиншек покинет пост главного тренера. Он возглавлял команду на протяжении последних восьми сезонов, в течение которых россияне 10 раз поднимались на подиум кубковых этапов.
— Главный тренер команды Урбан Планиншек покинул свой пост, — сообщил Мельников. — Мы ему очень благодарны за то, что он сделал для развития горнолыжного спорта в России и за те хорошие результаты, которые показывала команда. Мы расстались по обоюдному согласию: восемь лет — достаточно большой срок для работы, и он выполнил эту работу на 100 процентов качественно. Сейчас он намерен сделать паузу в тренерской работе. Старший тренер мужской команды Янец Хладник продолжит работу. В его штабе останется и тренер по физподготовке Само Фурлан. В женской команде будут работать только российские специалисты, которые долгое время работали рядом с иностранными тренерами и перенимали их опыт. Но в сервис-бригаде будут два иностранца.
Таким образом, в тренерском штабе мужской сборной остаются Янец Хладник, Андрей Догадкин, Само Фурлан и Павел Шестаков. С женской командой будут работать Сергей Комаров, Анастасия Попкова, Игорь Качаков, Геннадий Будорацкий. (Отдел спорта «СЭ»)
Спорт-Экспресс: последние новости
Ринат Билялетдинов: "С Салахом нельзя играть в догонялки. Не достанем" "Атлетик" хочет вернуть Эрреру КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тысяч и закрыл фанатскую трибуну на один матч КР за уханье в адрес игрока "Тосно"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американец сравнил Емельяненко с козлом24
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио43
Российская гимнастка покорила весь мир31
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение