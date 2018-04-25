Ещё
Дэнни Уэлбек: Победа в Лиге Европы стала бы вишенкой на торте для Венгера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дэнни Уэлбек: Победа в Лиге Европы стала бы вишенкой на торте для Венгера 

Советский спорт 2 часа назад
«Нам нужно добыть положительный результат. Мы знаем, что завтра все не закончится. Это двухматчевое противостояние, и мы надеемся добыть хороший результат, который позволит нам провести второй матч с настроем на выход в финал.
Хотим ли мы выиграть Лигу Европы для Арсена Венгера? Да. Если ты в полуфинале еврокубка, то дополнительная мотивация не нужна. Я хотел выиграть до того, как тренер объявил об уходе, хочу сделать это и сейчас.
Все ребята сейчас сосредоточены на том, чтобы выиграть в полуфинале, но, конечно, победа в Лиге Европы стала бы для нашего тренера вишенкой на торте», — цитирует Уэлбека официальный сайт клуба.
Матч «Арсенал» — «Атлетико» состоится 26 апреля и начнется в 22:05 по Москве.
Советский спорт: последние новости
Арсен Венгер: В матче с «Вест Хэмом» достойно подготовились к «Атлетико» Фанатскую трибуну «Спартака» из-за расизма закроют на один матч Кубка России Николай Наумов: Ходят слухи, что «Тосно» могут выкупить и перевезти в Калининград или Нижний Новгород
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американец сравнил Емельяненко с козлом24
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Липницкая удивила откровенным фото9
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио43
Российская гимнастка покорила весь мир
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение