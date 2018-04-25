Дэнни Уэлбек: Победа в Лиге Европы стала бы вишенкой на торте для Венгера

«Нам нужно добыть положительный результат. Мы знаем, что завтра все не закончится. Это двухматчевое противостояние, и мы надеемся добыть хороший результат, который позволит нам провести второй матч с настроем на выход в финал.

Хотим ли мы выиграть Лигу Европы для Арсена Венгера ? Да. Если ты в полуфинале еврокубка, то дополнительная мотивация не нужна. Я хотел выиграть до того, как тренер объявил об уходе, хочу сделать это и сейчас.

Все ребята сейчас сосредоточены на том, чтобы выиграть в полуфинале, но, конечно, победа в Лиге Европы стала бы для нашего тренера вишенкой на торте», — цитирует Уэлбека официальный сайт клуба.

Матч «Арсенал» — «Атлетико» состоится 26 апреля и начнется в 22:05 по Москве.