Таблица переходов в КХЛ. 25 апреля 2018 года

Все подтверждённые трансферы, возможные переходы и слухи.

Меньше чем за неделю до открытия рынка свободных агентов КХЛ мы публикуем обновлённую таблицу переходов. Все самые свежие слухи, продления контрактов и свершившиеся трансферы — в одном месте. Начнём с Запада, где новые контракты со СКА подписали сразу несколько хоккеистов, включая капитана команды Павла Дацюка . Остаются в команде защитник Давид Рундблад и форвард Виктор Тихонов

«Йокерит», взяв пример со СКА, тоже активно подписывает контракты с новыми игроками. Теперь стало понятно, что в Хельсинки точно остаётся защитник Сами Лепистё, а также форвард Антти Пильстрём, с которым заключено трёхлетнее соглашение. Не слишком ли большой срок для постоянно залечивающего травмы хоккеиста?

Всерьёз заговорили о том, что голкипер «Сибири» Александр Салак может пополнить состав «Локомотива». Значит, кто-то из легионеров точно покинет Ярославль.

Интересная ситуация сложилась в ХК «Сочи», где тренер Олег Ореховский , поставивший подпись под однолетним контрактом, передумал работать на юге России и решил перебраться в московское «Динамо». Главные свежие новости из динамовских рядов связаны с форвардами Максимом Афиногеновым и Миксом Индрашисом. Ещё одной осечки и непопадания в плей-офф команде Владимира Воробьёва не простят.

В «Витязе» расстались с тренерами — Равиль Якубов и Михаил Шталенков покинули команду. А вот в минском «Динамо», наоборот, целиком сохранили штаб Горди Дуайера.

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы

Запад

КлубУшлиПришлиПродлили контрактыСКАгт. Знарок (ЦСКА), т. Витолиньш, т. Федосов, з. Хафизуллин («Ак Барс»), з. Зубарев («Салават Юлаев»), н. Шипачёв («Автомобилист»), н. Ковальчук* («Рейнджерс», НХЛ), в. Коскинен («Эдмонтон», НХЛ), з. Яковлев («Нью-Джерси», НХЛ), з. Войнов (НХЛ) гт. И. Воробьёв, т. Гатиятулин , н. Кравцов, н. Кручинин (все — «Трактор»), т. Кудашов, н. Михеев («Авангард»), н. Бывальцев, н. Ли (оба — «Амур» ), н. Хохлачёв, н. Дергачёв, з. Юдин (все — «Спартак»), н. Зернов («Лада») н. Дацюк, н. Мальцев, з.Рундблад, в. Мельничук, н. Тихонов, з.РукавишниковЦСКАн. Ничушкин («Даллас», НХЛ), з. Ожиганов («Торонто», НХЛ), з. Киселевич (НХЛ, «Ак Барс»), н. Окулов, н. Кузьменко (оба — НХЛ) з. Ермаков, з. Воробьёв, н. Основин (все — «Сибирь»), н. Кагарлицкий ( «Северсталь» ), н. Толчинский («Шарлотт», АХЛ), з. Дальбек («Каролина», НХЛ), н. Слепышев («Эдмонтон», НХЛ)«Йокерит»владелец Харкимо, гт. Ялонен (сборная Финляндии), н. Толванен («Нэшвилл», НХЛ), н. Хухтала, н. Палола («Куньлунь) гт. Марьямяки (сборная Финляндии) н. Ниеми, н. Мяки, н. Норман, н. Пильстрём, з. Лепистё«Локомотив»з. Любушкин («Аризона», НХЛ), н. Коршков («Торонто», НХЛ), в. Судницин («Трактор») н. Санников, в. Салак (оба — «Сибирь»), н. Деарне («Рейнджерс», НХЛ) гт. Квартальнов, н. Тальбо«Сочи»з. Мамкин («Ак Барс»), т. Ореховский («Динамо» М) з. Мусин («Ак Барс») гт. Зубов, т. Ореховский, т. Каарела, в. Барулин, н. Акмальдинов, н. Коллинз«Спартак»т. Потайчук, т. Костючёнок, н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Хохлачёв, н. Дергачёв, з. Юдин (все — СКА), з. Лаюнен, н. Стоа, в. Свенссонт. Уланов, т. Гоголев, з. Гончаров («Салават Юлаев»), в. Гудачек («Северсталь») гт. Епанчинцев, з. Кулик, н. Никонцев, н. Черных, н. Максвелл, з. Калинин, н. Талалуев, н. Жолобов, н. Кляузов, в. Трушков, в. Беспалов, н. Цыплаков«Северсталь»президент Кряталов, н. Кагарлицкий (ЦСКА), в. Гудачек («Спартак»), з. Мазур («Мора», Швеция) президент Германов, в. Фурх («Авангард») гт. Гулявцев, з. Верёвкин, н. Казаковцев, в. Магарилов, н. Яшин, з. Васильев, н. Щербина, н. Монахов, з. Калашников«Динамо» Мн. Анисин, з. Соловьёв, н. Артюхин, н. Терещенко, н. Казионов, н. Игнатушкин, н. Сопин, т. Бойков, т. Скопинцев, гендиректор Фёдоровгендиректор Шанцев, т. Николишин, т. Ореховский (ХК «Сочи»), н. Закриссон («Сибирь»), з. Койвисто («Кярпят»), з. Миронов («Колорадо», НХЛ), н. Афиногенов («Витязь»), н. Индрашис («Динамо» Р) гт. В. Воробьёв«Динамо» Мнз. Денисов («Сайпа»), з. Коробовв. Кашик («Злин», Чехия) гт. Дуайер, т. Стась, т. Кольцов, т. Кудин, з. Осипов«Витязь»т. Якубов («Авангард»), т. Шталенков, н. Афиногенов («Динамо» М) н. Выглазов, н. Никулин, з. Воронков, в. Сапрыкин, в. Самонов «Слован» з. Ворачек, н. Ржепик (оба — «Спарта»), н. Микуш («Литвинов») гт. Занковец«Динамо» Рн. Индрашис («Динамо» М) гт. Анкипанс

«Ак Барс» последним на Востоке завершил сезон, и буквально сразу после выигранного Кубка Гагарина поползли слухи о переменах в составе казанцев. Поговаривают, что вернуться в Татарстан может Динар Хафизуллин, а из ЦСКА в стан «барсов» перейдёт Богдан Киселевич. Пару лет назад он уже мог переехать в Казань, когда возник вариант обмена Фёдора Малыхина в ЦСКА. Теперь Малыхин, скорее всего, вернётся в «Автомобилист», а помимо него команду Билялетдинова покинет ещё ряд игроков во главе с Александром Свитовым.

Лучше всех за последние недели усилился «Автомобилист». Мало того что идут разговоры о переходе Малыхина, Глинкина и Белоусова, так и ещё и легионеров уральцы подписывают первоклассных. Трио Секстон — Да Коста — Доус может замахнуться на звание лучшего в лиге. К слову, в следующем сезоне Стефан Да Коста будет не единственным французом в КХЛ. В далёкий Новосибирск собрался его соотечественник Шарль Бертран . Между прочим, лучший снайпер финской лиги.

Перестройка продолжается в «Магнитке». В нападении намечается финская рокировка Осала — Пакаринен, а вот судьба Яна Коваржа по сей день не ясна. Он вполне может отправиться в НХЛ. Ещё парочка финнов должна высадиться в Нижнекамске. Андрей Назаров положил глаз на связку Пуустинен — Няттинен, которая вместе с «Ювяскюля» выиграла Лигу чемпионов. Ну а самый масштабный трансфер на Востоке — это, конечно, приобретение целого клуба. «Торпедо» со следующего сезона сменит конференцию.

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Восток