Таблица переходов в КХЛ. 25 апреля 2018 года 

Все подтверждённые трансферы, возможные переходы и слухи.
Меньше чем за неделю до открытия рынка свободных агентов КХЛ мы публикуем обновлённую таблицу переходов. Все самые свежие слухи, продления контрактов и свершившиеся трансферы — в одном месте. Начнём с Запада, где новые контракты со СКА подписали сразу несколько хоккеистов, включая капитана команды Павла Дацюка. Остаются в команде защитник Давид Рундблад и форвард Виктор Тихонов.
ЦСКА только недавно закончил сезон, но уже есть информация, что сразу несколько хоккеистов из коллектива Игоря Никитина, включая Валерия Ничушкина, Богдана Киселевича и Игоря Ожиганова, могут отправиться в НХЛ. Большая заинтересованность за океаном есть в молодых «армейских» нападающих Андрее Кузьменко и Константине Окулове. Но сейчас у них действующие контракты с ЦСКА.
«Йокерит», взяв пример со СКА, тоже активно подписывает контракты с новыми игроками. Теперь стало понятно, что в Хельсинки точно остаётся защитник Сами Лепистё, а также форвард Антти Пильстрём, с которым заключено трёхлетнее соглашение. Не слишком ли большой срок для постоянно залечивающего травмы хоккеиста?
Всерьёз заговорили о том, что голкипер «Сибири» Александр Салак может пополнить состав «Локомотива». Значит, кто-то из легионеров точно покинет Ярославль.
О том, что «Спартак» пополнился вратарём Юлиусом Гудачеком и защитником Максимом Гончаровым, будет объявлено после 30 апреля. Пока же спартаковцы анонсировали о том, что в клубе остаётся капитан команды Дмитрий Калинин и канадский нападающий Бен Максвелл, а также дуэт вратарей Беспалов — Трушков.
Интересная ситуация сложилась в ХК «Сочи», где тренер Олег Ореховский, поставивший подпись под однолетним контрактом, передумал работать на юге России и решил перебраться в московское «Динамо». Главные свежие новости из динамовских рядов связаны с форвардами Максимом Афиногеновым и Миксом Индрашисом. Ещё одной осечки и непопадания в плей-офф команде Владимира Воробьёва не простят.
В «Витязе» расстались с тренерами — Равиль Якубов и Михаил Шталенков покинули команду. А вот в минском «Динамо», наоборот, целиком сохранили штаб Горди Дуайера.
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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы
Запад
КлубУшлиПришлиПродлили контрактыСКАгт. Знарок (ЦСКА), т. Витолиньш, т. Федосов, з. Хафизуллин («Ак Барс»), з. Зубарев («Салават Юлаев»), н. Шипачёв («Автомобилист»), н. Ковальчук* («Рейнджерс», НХЛ), в. Коскинен («Эдмонтон», НХЛ), з. Яковлев («Нью-Джерси», НХЛ), з. Войнов (НХЛ) гт. И. Воробьёв, т. Гатиятулин, н. Кравцов, н. Кручинин (все — «Трактор»), т. Кудашов, н. Михеев («Авангард»), н. Бывальцев, н. Ли (оба — «Амур»), н. Хохлачёв, н. Дергачёв, з. Юдин (все — «Спартак»), н. Зернов («Лада») н. Дацюк, н. Мальцев, з.Рундблад, в. Мельничук, н. Тихонов, з.РукавишниковЦСКАн. Ничушкин («Даллас», НХЛ), з. Ожиганов («Торонто», НХЛ), з. Киселевич (НХЛ, «Ак Барс»), н. Окулов, н. Кузьменко (оба — НХЛ) з. Ермаков, з. Воробьёв, н. Основин (все — «Сибирь»), н. Кагарлицкий («Северсталь»), н. Толчинский («Шарлотт», АХЛ), з. Дальбек («Каролина», НХЛ), н. Слепышев («Эдмонтон», НХЛ)«Йокерит»владелец Харкимо, гт. Ялонен (сборная Финляндии), н. Толванен («Нэшвилл», НХЛ), н. Хухтала, н. Палола («Куньлунь) гт. Марьямяки (сборная Финляндии) н. Ниеми, н. Мяки, н. Норман, н. Пильстрём, з. Лепистё«Локомотив»з. Любушкин («Аризона», НХЛ), н. Коршков («Торонто», НХЛ), в. Судницин («Трактор») н. Санников, в. Салак (оба — «Сибирь»), н. Деарне («Рейнджерс», НХЛ) гт. Квартальнов, н. Тальбо«Сочи»з. Мамкин («Ак Барс»), т. Ореховский («Динамо» М) з. Мусин («Ак Барс») гт. Зубов, т. Ореховский, т. Каарела, в. Барулин, н. Акмальдинов, н. Коллинз«Спартак»т. Потайчук, т. Костючёнок, н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Хохлачёв, н. Дергачёв, з. Юдин (все — СКА), з. Лаюнен, н. Стоа, в. Свенссонт. Уланов, т. Гоголев, з. Гончаров («Салават Юлаев»), в. Гудачек («Северсталь») гт. Епанчинцев, з. Кулик, н. Никонцев, н. Черных, н. Максвелл, з. Калинин, н. Талалуев, н. Жолобов, н. Кляузов, в. Трушков, в. Беспалов, н. Цыплаков«Северсталь»президент Кряталов, н. Кагарлицкий (ЦСКА), в. Гудачек («Спартак»), з. Мазур («Мора», Швеция) президент Германов, в. Фурх («Авангард») гт. Гулявцев, з. Верёвкин, н. Казаковцев, в. Магарилов, н. Яшин, з. Васильев, н. Щербина, н. Монахов, з. Калашников«Динамо» Мн. Анисин, з. Соловьёв, н. Артюхин, н. Терещенко, н. Казионов, н. Игнатушкин, н. Сопин, т. Бойков, т. Скопинцев, гендиректор Фёдоровгендиректор Шанцев, т. Николишин, т. Ореховский (ХК «Сочи»), н. Закриссон («Сибирь»), з. Койвисто («Кярпят»), з. Миронов («Колорадо», НХЛ), н. Афиногенов («Витязь»), н. Индрашис («Динамо» Р) гт. В. Воробьёв«Динамо» Мнз. Денисов («Сайпа»), з. Коробовв. Кашик («Злин», Чехия) гт. Дуайер, т. Стась, т. Кольцов, т. Кудин, з. Осипов«Витязь»т. Якубов («Авангард»), т. Шталенков, н. Афиногенов («Динамо» М) н. Выглазов, н. Никулин, з. Воронков, в. Сапрыкин, в. Самонов«Слован»з. Ворачек, н. Ржепик (оба — «Спарта»), н. Микуш («Литвинов») гт. Занковец«Динамо» Рн. Индрашис («Динамо» М) гт. Анкипанс
С момента выхода предыдущей таблицы трансферов на Востоке многое изменилось. Прежде всего стали известны имена главных тренеров дальневосточных команд. Разница лишь в том, что «Адмирал» официально объявил Сергея Светлова, а «Амур» называет Николая Борщевского лишь одним из кандидатов. В «Трактор» на замену Анвару Гатиятулину сватают Андрея Разина с Германом Титовым, и только с главным тренером «Авангарда» ничего толком не понятно. А вот вратарь в Омске, похоже, будет новый. Доминика Фурха может заменить его соотечественник Александр Салак.
«Ак Барс» последним на Востоке завершил сезон, и буквально сразу после выигранного Кубка Гагарина поползли слухи о переменах в составе казанцев. Поговаривают, что вернуться в Татарстан может Динар Хафизуллин, а из ЦСКА в стан «барсов» перейдёт Богдан Киселевич. Пару лет назад он уже мог переехать в Казань, когда возник вариант обмена Фёдора Малыхина в ЦСКА. Теперь Малыхин, скорее всего, вернётся в «Автомобилист», а помимо него команду Билялетдинова покинет ещё ряд игроков во главе с Александром Свитовым.
Лучше всех за последние недели усилился «Автомобилист». Мало того что идут разговоры о переходе Малыхина, Глинкина и Белоусова, так и ещё и легионеров уральцы подписывают первоклассных. Трио Секстон — Да Коста — Доус может замахнуться на звание лучшего в лиге. К слову, в следующем сезоне Стефан Да Коста будет не единственным французом в КХЛ. В далёкий Новосибирск собрался его соотечественник Шарль Бертран. Между прочим, лучший снайпер финской лиги.
Перестройка продолжается в «Магнитке». В нападении намечается финская рокировка Осала — Пакаринен, а вот судьба Яна Коваржа по сей день не ясна. Он вполне может отправиться в НХЛ. Ещё парочка финнов должна высадиться в Нижнекамске. Андрей Назаров положил глаз на связку Пуустинен — Няттинен, которая вместе с «Ювяскюля» выиграла Лигу чемпионов. Ну а самый масштабный трансфер на Востоке — это, конечно, приобретение целого клуба. «Торпедо» со следующего сезона сменит конференцию.
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Восток
КлубУшлиПришлиПродлили контракты«Ак Барс»в. Гарипов («Айлендерс», НХЛ), з. Мусин (ХК «Сочи»), з. Батыршин, н. Глинкин («Автомобилист», «Трактор»), н. Малыхин («Автомобилист»), н. Свитов, н. Обуховз. Киселевич («Ак Барс»), з. Хафизуллин (СКА), з. Мамкин (ХК «Сочи»), н. Шэн («Югра»), н. Зернов («Лада»), н. Санников («Сибирь»)«Салават Юлаев»гт. Вестерлунд, в. Скривенс, з. Бартулис, з. Гончаров («Спартак»), н. Коротков, н. Юньковт. Заварухин («Автомобилист»), в. Метсола («Амур»), з. Зубарев (СКА), н. Кугрышев, н. Хохряков (оба — «Авангард»), н. Шэн («Югра») з. Панин, з. Ларсен, н. Умарк, н. Солодухин, н. Майоров, гт. Цулыгин«Трактор»гт. Гатиятулин (СКА), в. Францоуз (НХЛ), з. Вишневский («Автомобилист»), н. Кручинин, н. Кравцов (оба — СКА), з. Климонтовгт. Титов («Авангард»), гт. Разин, в. Судницин («Локомотив»), н. Бергстрём («Сибирь»), н. Глинкин («Ак Барс») з. Рясенский, з. Никитин, н. Полыгалов, н. Шолохов, з. Жульдиков, н. Афонасьевский, з. Лавриненко, з. Карпухин, н. Йюнге«Автомобилист»гт. Крикунов, т. Заварухин («Салават Юлаев»), з. Куляшгт. Мартемьянов, т. Шафранов, т. Шалдыбин (все — «Амур»), з. Вишневский («Трактор»), н. Секстон («Нефтехимик»), н. Санников («Сибирь»), н. Шипачёв (СКА), Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин (оба — «Амур»), н. Белоусов («Лада»), н. Да Коста («Серветт», Швейцария), н. Доус («Барыс»), н. Малыхин, н. Глинкин (оба — «Ак Барс») н. Чесалин, в. Устинский«Металлург»т. Пелино, т. Звягин, в. Самсонов («Вашингтон», НХЛ), н. Ян Коварж (НХЛ), н. Осалагт. Яндач, т. Калоус (оба — сборная Чехии), з. Верещагин («Сибирь»), н. Зернов («Лада»), н. Кулёмин (НХЛ), н. Пакаринен («Эдмонтон», НХЛ) з. Бирюков, з. Береглазов, н. Мозякин, в. Кошечкин, н. Тимкин«Нефтехимик»з. Шарипзянов («Лос-Анджелес», НХЛ), з. Густафссон («Лулео», Швеция), н. Секстон («Автомобилист»), н. Еглич, н. Филатовн. Пуустинен, н. Няттинен (оба — «Ювяскюля») в. Ежов, з. Сорокин, з. Волгин, н. Бикмуллин, н. Аркалов, н. Нестрашил, н. Хайруллин, н. Якимов, н. Здунов, н. Хисамутдинов, гм. Якупов«Авангард»председатель совета директоров Дыбаль, президент Шалаев, гт. Титов («Трактор»), в. Фурх («Северсталь»), н. Лемтюгов, н. Хохряков, н. Кугрышев (оба — «Салават Юлаев»), н. Михеев (СКА) председатель совета директоров Крылов, президент Сушинский, т. Якубов («Витязь»), н. Варфоломеев («Югра»), в. Салак, н. Бергстрём (оба — «Сибирь») з. Меньшиков, з. Чудинов, н. Манукян, н. Назаркин, н. Самохвалов«Амур»гт. Мартемьянов, т. Шафранов, т. Шалдыбин (все — «Автомобилист»), в. Метсола («Салават Юлаев»), н. Бывальцев, н. Ли (оба — СКА), н. Бабинцев («Юта», ECHL) гт. Борщевский, н. Филиппи («Либерец», Чехия) з. Камалов, з. Коларж, н. Кириллов, н. Клопов, н. Потехин, н. Рассказов, н. Величкин, н. Дедунов, н. Зогорна, н. И. Беляков«Сибирь»т. Зубов, в. Салак («Авангард», «Локомотив», «Ферьестад», Швеция), з. Верещагин («Металлург»), з. Ермаков, з. Воробьёв, н. Основин (все — ЦСКА), н. Санников («Ак Барс», «Автомобилист», «Локомотив»), н. Тичар, н. Закриссон («Динамо» М), н. Бергстрём («Авангард», «Трактор»), н. Артёмов, н. Энеруд, н. Энлундт. Кривченков («Сибирские Снайперы», МХЛ), н. Романцев («Металлург», ВХЛ), н. Бертран («Кярпят», Финляндия) з. Лукин, з. Демидов, з. Морозов, н. Зырянов, н. Первушин, н. Шаров, н. Бодров, з. Макаров«Барыс»н. Акользин («Арлан», Казахстан), н. Доус («Автомобилист»), з. Савченко, н. Жайлауов, н. Райт, н. Савенков («Арлан», Казахстан) н. Ярошенко, з. Полохов, з. Диц«Адмирал»президент Юсупов, и.о.гт. Леонтьев, з. Волченков, з. Мамашев, з. Моррисонн, н. Жафяров, н. Александров, н. Сен-Пьергт. Светлов, т. Пятанов, т. Матыцин«Куньлунь»гт. Карпентер, т. Кравчук, з. Дялога, з. Кулда (оба — «Спарта», Чехия), н. Риссанен «КалПа», Финляндия), н. Чипчура («Кёльн», Германия) гт. Тапола («Таппара»), н. Палола («Йокерит»), н. Савинайнен («Югра») в. Хелльберг, в. Скрынник, н. Бек«Торпедо»гт. Скудра, з. Кундратек, н. Даугавиньш, н. Костицынгм. Голубовский, гт, Андриевскийв. Галимов, н. Веряев