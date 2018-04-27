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Иванов/Созонов вышли в 1/4 финала ЧЕ по бадминтону, Мальков проиграл
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Иванов/Созонов вышли в 1/4 финала ЧЕ по бадминтону, Мальков проиграл 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянка Евгения Косецкая в 1/8 финала чемпионата Европы по бадминтону в Испании переиграла эстонку Кристин Куубу. Также в четвертьфинал пробились Екатерина Болотова и Алина Давлетова в женском парном разряде, Владимир Иванов и Иван Созонов в мужском парном разряде, а также Евгения Димова и Евгений Дрёмин в миксте.
Владимир Мальков в 1/8 финала мужского одиночного разряда уступил датчанину Расмусу Гемке. Кроме того, завершили борьбу за награды пары Константин Абрамов/Александр Зинченко и Евгений Дрёмин/Денис Грачёв в парном разряде и Родион Алимов/Алина Давлетова в миксте.
Бадминтон. Чемпионат Европы. Уэльва, Испания Женщины Одиночный разряд. 1/8 финала Евгения Косецкая (Россия) — Кристин Кууба (Эстония) — 2:0 (21:13, 22:20). Парный разряд. 1/8 финала Екатерина Болотова/Алина Давлетова (Россия) — Бенгису Эрчетин/Назликан Инчи (Турция) — 2:0 (21:16, 21:9). Мужчины Одиночный разряд. 1/8 финала Расмус Гемке (Дания) — Владимир Мальков (Россия) — 2:0 (21:13, 21:18).
Парный разряд. 1/8 финала Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) — Милош Бочат/Адам Квалина (Польша) — 2:0 (21:19, 21:10) Маркус Эллис/Крис Лангридж (Англия) — Константин Абрамов/Александр Зинченко (Россия) — 2:0 (21:12, 21:17) Ральф Янсен/Джош Зурвонн (Германия) — Евгений Дрёмин/Денис Грачев (Россия) — 2:1 (17:21, 24:22, 22:20) Микст. 1/8 финала Матиас Кристиансен/Кристина Педерсен (Дания) — Родион Алимов/Алина Давлетова (Россия) — 2:1 (22:20, 18:21, 21:9) Евгений Дрёмин/Евгения Димова (Россия) — Бастиан Керсади/Лея Палермо (Франция) — 2:0 (21:18, 21:15).
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