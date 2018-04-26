Айрат Сибагатуллин назначен исполнительным директором ТНВ

Генеральный директор АО ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов представил нового исполнительного директора ТНВ коллективу телекомпании.

«Желаю творческих успехов и хорошей плодотворной работы в составе нашей творческой команды», — пожелал руководитель главного телеканала республики новому коллеге.

Айрат Сибагатуллин выразил благодарность за предоставленную возможность работать в дружном коллективе ТНВ. Он также отметил, что, будучи Министром культуры РТ, во всех своих поездках за пределы республики он слышал слова огромной благодарности телеканалу ТНВ за интересные программы. «Люди с теплотой и любовью отзываются о программах телеканала, а также о работе журналистов», — подчеркнул Айрат Сибагатуллин.

Айрат Сибагатуллин в новой должности будет курировать вопросы вещания каналов «ТНВ Татарстан» и «ТНВ — Планета».

Представляя руководящему составу ТНВ исполнительного директора, Ильшат Аминов подчеркнул, что никакого сокращения и изменения формата программ в ближайшей перспективе на ТНВ не ожидается. Согласно действующей лицензии, канал вещает на двух языках, что и будет поддерживаться.

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