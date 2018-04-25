Александр Хорошилов перенес операцию на травмированном голеностопе

Президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников рассказал «СЭ» о состоянии здоровья одного из ведущих слаломистов мира Александра Хорошилова

— Он был травмирован по ходу сезона, стоял вопрос — соревноваться ему или нет, — отметил Мельников. — Поскольку Саша уже немолодой спортсмен, было принято решение, что он поедет в Пхенчхан. Весь январь и Олимпиаду он провел на уколах. У Хорошилова было воспаление кости в голеностопе, ему практически каждый день проводили определенные процедуры, так как не было возможности ждать, когда все заживет.

Саша перенес операцию. Врачи обнадежили, сказали, что все хорошо прошло. Мы надеемся, что он вернется в строй и вновь выйдет на тот уровень результатов, которые он показывал перед Играми. Хорошилов намерен выступить и на следующей Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что победитель и многократный призер этапов Кубка мира Александр Хорошилов в Пхенчхане в слаломе стал 17-м.