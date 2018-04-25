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Каратисты из Щербинки приняли участие в спортивном семинаре
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Каратисты из Щербинки приняли участие в спортивном семинаре 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Спортивный клуб «Огава-Щербинка»
Инструкторы и воспитанники спортивного клуба «Огава-Щербинка» 22 апреля приняли участие в семинаре по традиционному стилю каратэ — шотокан.
Спортивный мастер-класс проходил под руководством признанного мастера Шихана Като Садашиге, который имеет девятый дан.
Некоторые спортсмены из Щербинки подтвердили свой уровень мастерства.
— Наши ребята Артем Смирнов и Анастасия Шашлова успешно прошли экзамен на первый дан черного пояса. Кроме того, тренеру клуба Лале Червяковой был присвоен третий дан черного пояса, — сообщил руководитель «Огава-Щербинка» Алексей Ловцевич.
Свои занятия спортивный клуб «Огава-Щербинка» проводит на базе образовательного комплекса «Школа №2117».
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