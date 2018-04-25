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Допинг-офицеры искали в «Ростове» футболистов из других клубов
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Допинг-офицеры искали в «Ростове» футболистов из других клубов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Шведские допинг-офицеры прибыли на базу футбольного клуба «Ростов» для забора проб по заказу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает "Чемпионат.com".
По информации издания, допинг-офицеры прибыли для проверки футболистов Александра Бухарова и Павла Могилевца, которые покинули клуб.
На данный момент Бухаров находится в статусе свободного агента, а Могилевец в феврале перешел в "Рубин"..
Ранее полузащитник и капитан московского «Локомотива» Игорь Денисов оскорбил сотрудников допинг-контроля во время прохождения тестирования.
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