«Краснодар» попрощается с Лаборде после матча с «Локомотивом» 

В разговоре с корреспондентом «СЭ» Екатериной Потаповой пресс-атташе «Краснодара» Денис Данильченко заявил, что на матч с «Локомотивом» запланированы те же мероприятия, которые клуб всегда проводит, однако после игры состоится торжественное прощание с нападающим «быков» Рикардо Лаборде.
— У нас очень много мероприятий на каждом матче, — отметил Данильченко. — Перед каждой домашней игрой мы публикуем на официальном сайте список всех мероприятий, которые будут организованы. Могу немного приоткрыть завесу тайны, что после окончания матча с «Локомотивом» состоится, скажем так, прощание с Рикардо Лаборде, у которого завершается контракт по окончании этого сезона. Что касается «Локомотива», то к нам никто не обращался по поводу проведения каких-либо мероприятий, связанных с возможным чемпионством этой команды. На этот матч большинство билетов уже продано, ожидается аншлаг.