Областной суд отказал выпускнику челябинского лётного училища в выдаче свидетельства пилота

Сегодня, 25 апреля, Свердловский областной суд подтвердил обоснованность отказа Росавиации выдать выпускнику Челябинского лётного училища гражданской авиации Павлу Семченко свидетельство пилота. Тем самым решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга остаётся в силе. Павел Семченко готовится подать кассационную жалобу и готов дойти до Конституционного суда России.

Росавиация аннулировала свидетельство пилота коммерческой авиации, выданного Павлу Семченко на основе диплома ЧПОУ «Челябинское лётное училище гражданской авиации» (ЧЛУГА).

— Было установлено, что диплом от 4 февраля 2016 содержит недостоверные сведения и по указанной в нём программе Павел Семченко не мог обучаться в ЧПОУ «Челябинское лётное училище гражданской авиации», — говорится на сайте Росавиации. — Семченко повторно обратился в Росавиацию с новым документом, полученным ЧПОУ «Челябинское лётное училище гражданской авиации» от 20.11.2017, которое внесло изменения в первоначальный текст диплома.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил, что повторно выданный Павлу Семченко диплом — это новый документ, а не дубликат ранее выданного.

— Согласно требованиям воздушного законодательства Челябинское лётное училище не вправе в отсутствие соответствующего сертификата проводить обучение авиационного персонала и выдавать документы о таком обучении, — прокомментировали в Росавиации.

Сам Павел Семченко считает судебный процесс показательным.

— Пилотам уже негде учиться, собираться, повышать свой профессионализм. Всё это приведёт к понижению уровня мастерства, — говорит Павел. — А аннулирование свидетельств станет хорошим основанием для введения «крепостного права», когда пилоты будут вынуждены работать в одной авиакомпании без возможности перехода, иначе могут лишить документа.

Для защиты своих прав Павел нанял несколько юристов. Он намерен подать кассационную жалобу, обратиться в Верховный суд и Конституционный суд России.

— Обращусь я, потом другие, чтобы показать, что это проблема не одного человека, а системы, — подчеркнул пилот.

Московский горсуд 2 марта отменил решение по делу десяти выпускников Челябинского лётного училища гражданской авиации (ЧЛУГА), которых Росавиация лишила пилотских свидетельств.

В начале прошлого года Росавиация аннулировала 47 свидетельств пилотов, окончивших частное Челябинское лётное училище, и анонсировала отзыв удостоверений у ещё 19 человек. Поводом послужило предоставление при получении документа якобы недостоверных данных. Росавиация доказывала в суде, что ЧЛУГА осуществляло образовательную деятельность в нарушение ряда требований российского законодательства. Обучение квалификации «пилот» проводилось по программам подготовки, не включённым в приложение к сертификату этого авиационного учебного центра (АУЦ).

Заместитель руководителя ЧЛУГА Сергей Хатунцев ранее в разговоре с 74.ru высказывал мнение, что своими действиями Росавиация демонстрирует намерение оставить среди образовательных учреждений, готовящих коммерческих пилотов, только государственные лётные училища.