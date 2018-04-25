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Болельщики ХК «Витязь» смогли сыграть с любимой командой
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Болельщики ХК «Витязь» смогли сыграть с любимой командой 

360tv.ru 2 часа назад
Ветераны хоккея, актеры и профессиональные футболисты сразились с подольскими «Витязями». Исход матча оставался интригой до последней секунды. Выйти на ледовую арену и лично помериться силами с дружиной Белова смогли и преданные болельщики бело‐красных, сообщил телеканал «360».
Дарье Конновой всего шесть, а она готова бесстрашно защищать ворота болельщиков. Ее старшие товарищи по команде переодеваются в раздевалке. Они здесь не для того, чтобы брать автографы у «Витязей» — преданные поклонники подольских богатырей сами выходят на лед — против любимой команды.
Несмотря на все усилия юной хоккеистки, «Витязям» удалось вырваться вперед — со счетом 3:2. Впереди у команды — еще одна игра — против «звездной» сборной. В ее составе вратарь Андрей Малков, тренер Даниил Марков, актер Станислав Ярушин, один из лучших футболистов страны 10 номер — Александр Мостовой. Им помогают
15-летние
юниоры. В составе команды «Друзья и звезды „Витязя“ также всенародный любимец Максим Афиногенов и главный тренер богатырей Валерий Белов.
Здесь главное получить удовольствие, в хорошей, шикарной атмосфере, последнее время я очень часто играю в хоккей, проникся уже этим видом спорта до такой степени, что футбол ушел на второй план, поэтому все здорово, все шикарно
— Александр Мостовой, футболист.
Цифры на табло стремительно меняются. Вперед вырывается то одна, то другая команда. В  какой-то  момент „Витязям“ удается оторваться, но противник вновь сравнивает счет — 4:4. Эта схватка завершает сезон для команды, но не для всех игроков. На льду отсутствуют сразу четверо — Сапрыкин, Воронков,
Швец-Роговой
и Макеев приглашены в олимпийскую сборную. Наконец, звучит финальная сирена. Счет, как и полагается в дружеской атмосфере, равный — 5:5. Выяснить, кто сильнее, удалось лишь после второй серии буллитов. Со счетом 7:6 победу одержал звездный состав „Витязя“.
Это хоккей, и это была интрига не только для нас, но и для болельщиков, это было интересно смотреть, было бы не интересно смотреть, когда счет был бы 7:0, а мы делали интересный хоккей, чтобы всем понравилось
Евгений Катичев, защитник ХК „Витязь“.
Хоккеисты еще долго не покидали лед, а на выходе их уже ждали переполненные эмоциями болельщики. Роспись на символичном буклете получили все желающие. Несмотря на рост, почти в два метра, Алексея Семенова едва было видно за болельщиками. Без памятного фото не отпустили и Максима Афиногенова.
Ранее телеканал „360“ сообщил, что хоккеисты Бобровский и Панарин вызваны в сборную России.
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