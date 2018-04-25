Болельщики ХК «Витязь» смогли сыграть с любимой командой

Ветераны хоккея, актеры и профессиональные футболисты сразились с подольскими «Витязями». Исход матча оставался интригой до последней секунды. Выйти на ледовую арену и лично помериться силами с дружиной Белова смогли и преданные болельщики бело‐красных, сообщил телеканал «360».

Дарье Конновой всего шесть, а она готова бесстрашно защищать ворота болельщиков. Ее старшие товарищи по команде переодеваются в раздевалке. Они здесь не для того, чтобы брать автографы у «Витязей» — преданные поклонники подольских богатырей сами выходят на лед — против любимой команды.

15-летние

Здесь главное получить удовольствие, в хорошей, шикарной атмосфере, последнее время я очень часто играю в хоккей, проникся уже этим видом спорта до такой степени, что футбол ушел на второй план, поэтому все здорово, все шикарно

— Александр Мостовой, футболист.

Цифры на табло стремительно меняются. Вперед вырывается то одна, то другая команда. В какой-то момент „Витязям“ удается оторваться, но противник вновь сравнивает счет — 4:4. Эта схватка завершает сезон для команды, но не для всех игроков. На льду отсутствуют сразу четверо — Сапрыкин, Воронков,

Швец-Роговой

и Макеев приглашены в олимпийскую сборную. Наконец, звучит финальная сирена. Счет, как и полагается в дружеской атмосфере, равный — 5:5. Выяснить, кто сильнее, удалось лишь после второй серии буллитов. Со счетом 7:6 победу одержал звездный состав „Витязя“.

Это хоккей, и это была интрига не только для нас, но и для болельщиков, это было интересно смотреть, было бы не интересно смотреть, когда счет был бы 7:0, а мы делали интересный хоккей, чтобы всем понравилось

Хоккеисты еще долго не покидали лед, а на выходе их уже ждали переполненные эмоциями болельщики. Роспись на символичном буклете получили все желающие. Несмотря на рост, почти в два метра, Алексея Семенова едва было видно за болельщиками. Без памятного фото не отпустили и Максима Афиногенова.

Ранее телеканал „360“ сообщил, что хоккеисты Бобровский и Панарин вызваны в сборную России.