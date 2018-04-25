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Сергей Горлукович: «Ханни — уровень „Урала“. Он не выдерживает в нашем нулевом чемпионате»
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Сергей Горлукович: «Ханни — уровень „Урала“. Он не выдерживает в нашем нулевом чемпионате» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович раскритиковал работу селекционного отдела клуба. По его словам, Софьян Ханни не соответствует уровню красно-белых.
— Ну что это за усиление? Кого они взяли? Кто занимался селекцией? Это безобразие! Не пора ли перейти к оргвыводам? — задается вопросами Горлукович.
— Резко вы.
— А разве я не прав? Разве так можно заниматься селекцией? Не пора ли определенным людям на выход? Никто ведь из новичков не заиграл. Или у вас другое мнение?
— Ханни в ряде матчей выглядел неплохо.
— Да ну! Не уровень «Спартака»! Ну не переубедите вы меня в отношении этого футболиста. «Урал», возможно, да, «Амкар», но точно не «Спартак». Мы же говорим о пока еще действующем чемпионе. А вы мне про Ханни… Несерьезно. Я уж молчу про Максимовича и Педро Рошу. Здесь всем все понятно. Слабый селекционный отдел! Эти игроки даже в нашем нулевом чемпионате не выдерживают.
— Нулевом?
— А каком? Не нулевом что ли? Здесь почти все пешком ходят, а эти новички не тянут даже на уровне РФПЛ, не могут здесь стабильно нормально, играть, ничем не выделяются Мрак! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Горлуковича
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