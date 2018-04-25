В Нижнем Новгороде стало больше мест, где можно утилизировать батарейки

Долгое время в «Икее» батарейки не принимали. Как сообщали NN.RU представители компании, это было связано с действующим российским законодательством. Несколько месяцев назад вопрос урегулировали и прием возобновили. Так что отправляясь за покупками в «Мегу», вполне можно прихватить с собой использованные батарейки и «спасти ежиков».

Лента

В сети гипермаркетов «Лента» установили контейнеры для приема батареек. Об этом сообщила сегодня-пресс-служба компании.

«Экосервис»

В микрорайоне Седьмое небо работает пункт по сбору опасных отходов. Здесь можно сдать не только батарейки, но и ртутные лампы. Центр открылся летом прошлого года. NN.RU ранее рассказывал подробно о принципах его работы.

Напомним, при разложении 1 пальчиковая батарейка отравляет почву в радиусе 20 кв.метров вокруг себя. Единственный на сегодняшний день российский завод по их переработке находится в Челябинске.

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