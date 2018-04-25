Ещё
В Нижнем Новгороде стало больше мест, где можно утилизировать батарейки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижнем Новгороде стало больше мест, где можно утилизировать батарейки 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Икея
Долгое время в «Икее» батарейки не принимали. Как сообщали NN.RU представители компании, это было связано с действующим российским законодательством. Несколько месяцев назад вопрос урегулировали и прием возобновили. Так что отправляясь за покупками в «Мегу», вполне можно прихватить с собой использованные батарейки и «спасти ежиков».
Лента
В сети гипермаркетов «Лента» установили контейнеры для приема батареек. Об этом сообщила сегодня-пресс-служба компании.
«Экосервис»
В микрорайоне Седьмое небо работает пункт по сбору опасных отходов. Здесь можно сдать не только батарейки, но и ртутные лампы. Центр открылся летом прошлого года. NN.RU ранее рассказывал подробно о принципах его работы.
Напомним, при разложении 1 пальчиковая батарейка отравляет почву в радиусе 20 кв.метров вокруг себя. Единственный на сегодняшний день российский завод по их переработке находится в Челябинске.
Ранее мы публиковали практическое руководство, как правильно мусорить в Нижнем Новгороде.
nn.ru: последние новости
1,5 тысячи человек переплывет Волгу в Нижнем Новгороде Первый пошёл! Один из ТЦ Нижнего Новгорода закрыли Крутые тачки и девушки. Фестиваль в стиле «Форсаж» пройдет в Нижнем Новгороде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото20
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду46
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение