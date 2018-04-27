Задержанные ФСБ террористы ИГ* получали указания из Сирии через Telegram 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Задержанные ФСБ террористы террористической группировки «Исламское государство»* получали указания из Сирии через Telegram, сообщает спецслужба в пятницу.
ФСБ сообщила о пресечении деятельности четырех членов «спящей ячейки» ИГ*, которые планировали теракты в московском регионе.
"При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера «Telegram», — говорится в сообщении
Подчеркивается, что силовики также выявили пособническую базу террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей города Новый Уренгой.
* Террористическая организация, запрещена в России