Задержанные ФСБ террористы ИГ* получали указания из Сирии через Telegram

ФСБ сообщила о пресечении деятельности четырех членов «спящей ячейки» ИГ*, которые планировали теракты в московском регионе.

"При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера «Telegram», — говорится в сообщении

Подчеркивается, что силовики также выявили пособническую базу террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей города Новый Уренгой.

* Террористическая организация, запрещена в России