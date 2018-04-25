Избрание Пашиняна премьером Армении назвали делом ближайших дней

Младший партнер в правящей коалиции в Армении — Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) — заявил о выходе из коалиции с правящей Республиканской партией . Как передает «Интерфакс», представители партии заявили, что Национальное собрание должно избрать премьер-министра, пользующегося доверием народа.

Таким образом, для избрания лидера оппозиционного блока «Елк» («Исход») Никола Пашиняна новым главой правительства, а значит, и государства, Армении не хватает нескольких голосов, объяснил НСН руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян.

«У нас в парламенте 105 мест на сегодняшний день, поэтому чтобы большинством выбрать премьер-министра, им нужно 53 голоса. На данный момент у них 47: девять мест блока «Елк», семь мест «Дашнакцутюн» и 31 мандат «Процветающей Армении». Теперь им нужно, чтобы несколько человек из Республиканской партии, как минимум шесть, перешли бы в их стан», — пояснил он.

По мнению эксперта, получить недостающие голоса Пашинян может уже в ближайшее время.

«Отход «Дашнакцутюн» показал, что это только начало. В правящей партии идет брожение. Пока еще в закрытом режиме, информации не так много. Но есть сведения, что [лидер Республиканской партии] Серж Саргсян отстранился от этих вопросов. Правящая партия заявила, что ее кандидат в премьеры — Карен Карапетян . Но протесты продолжаются, город перекрыт, это все давит на процесс, который начался с партии Царукяна («Процветающая Армения» — НСН), потом дашнаки, и на очереди, как я понимаю, Республиканская партия», — отметил он.

Это отражается и на риторике Пашиняна . «Никол Пашинян заявил, что да, избранник народа, но выборы должны проходить в парламенте. То есть будет идти процесс переманивания Республиканских депутатов. Никол Пашинян может быть выбран премьер-министром, и после этого начнется подготовка к парламентским выборам. Для этого у оппозиционеров есть желание изменить избирательную систему», — добавил собеседник НСН. По его мнению, парламентские выборы могут пройти в начале лета.

В случае прихода к власти сторонников либерального развития Армении политолог не ожидает резкого разрыва с Россией.

«Накануне Пашинян подчеркнул, что отношениям с Россией он придает приоритетное значение. Однако сейчас очень сложно прогнозировать, что будет после. Кризис должен закончиться, правительство должно быть сформировано», — заключил он.