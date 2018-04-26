Захарова показала, как США захватывают генконсульства РФ в Сиэтле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала захват американскими властями генерального консульства России в Сиэтле. Дипломат опубликовала видеоролик на своей странице в Facebook.

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. — прокомментировала эти кадры Захарова. — Редкое зрелище — государственный рейдерский захват".

В посольстве РФ в Вашингтоне журналистам пояснили, что действия США по захвату зданий генконсульства РФ в Сиэтле носят незаконный характер, нарушают все дипломатические и консульские конвенции, а также американское законодательство, охраняющего право частной собственности. Накануне россияне успели вывезти архив генконсульства и некоторые ценные вещи.

Напомним, что требование закрыть генконсульство РФ в Сиэтле было озвучено Вашингтоном в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Инцидент произошел 4 марта.

Ответственность за случившееся Лондон возложил на Москву и призвал страны Запада «наказать» РФ. Российская сторона отрицает все обвинения в свой адрес и требует предоставить доказательства.