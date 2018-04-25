Курское «Динамо-Фарм» стартовало в турнире за 5-9-е места с поражения от столичной «МБА-2»

Во вторник в стартовом матче турнира за 5-9-е места чемпионата России в женской Суперлиге 1 курское «Динамо-Фарм» уступило аутсайдеру регулярного чемпионата — московской «МБА-2» — 52:60 Ранее «КИ» сообщали о том, что этот турнир должен был проходить в Казани, но Российская Федерация баскетбола перенесла его в Ставрополь, сместив на два дня сроки и изменив календарь игр. Соревнования открылись 24 апреля игрой «Динамо-Фарм» — «МБА-2», и после первой четверти курянки уступали москвичкам два очка — 12:14. Но уже к большому перерыву подопечные Момира Тасича были впереди — 28:25. Провал у наших землячек случился в третьем периоде, после которого они проигрывали — 36:44. В заключительной четверти курские баскетболистки выровняли игру, но в итоге уступили с той же разницей в 8 очков — 52:60. Самыми полезными игроками в составе «Динамо-Фарм» стали Валентина Кожухарь (17 очков + 2 подбора + 0 результативных атакующих передач) и Даяна Динза Эрнандес (16+7+4), в составе «МБА-2» — Вероника Варламова (18+3+2) и Ольга Аксёнова (12+4+1).

В другом матче первого игрового дня «Спарта энд К-2» из подмосковного города Видное обыграла местную «Ставропольчанку-СКФУ» — 53:38, а в первом поединке среды «МБА-2» взяла верх над «Спартой энд К-2» — 68:60, став с 4 очками единоличным лидером турнира. Во второй встрече сегодня в 16.00 сойдутся «Ставропольчанка-СКФУ» и «Динамо-Юниор» из Екатеринбурга, а завтра, 26 апреля, в 13.00 сыграют «Динамо-Фарм» и «УГМК-Юниор», а в 16.00 пройдёт встреча «МБА-2» — «Ставропольчанка-СКФУ».

Олег Столбецов