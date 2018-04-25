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Арены ЧМ-2018 готовы к сражениям за Кубок мира
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Арены ЧМ-2018 готовы к сражениям за Кубок мира 

Мир24 42 минуты назад
Фото: Мир24
Что еще нужно успеть сделать до открытия Чемпионата мира по футболу в России? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответил исполнительный директор еженедельника «Футбол» Анатолий Волосов.
— 50 дней до начала чемпионата — это уже финишная прямая. Все арены готовы?
Анатолий Волосов: Формально готовы все. Насколько я помню, определенные проблемы были в Самаре. Но будем надеяться, что все будет хорошо, потому что опыт проведения крупных соревнований в нашей стране давно сложился. Мы в состоянии провести любое самое масштабное спортивное соревнование, начиная от финала Лиги чемпионов, где тоже были определенные нюансы с полем, до Олимпиады в Сочи, где все было построено с нуля. Теперь в Сочи кто-то отдыхает, кто-то осуществляет деловые программы, связанные со спортом. Вопрос, какой ценой мы это сделали.
— В Самаре газон положили только что, привезли его из Германии. А в субботу уже состоится тестовый матч.
Без скандала как без ног  Беспощадный российский футбол
Анатолий Волосов: Это не есть хорошо, но другого выхода нет. Спасает то, что сейчас весна. Но это Поволжье с его резко континентальным климатом, Волга еще недавно была во льду. Рулонный газон — это современная технология, но при том, что его можно красиво раскатать, он должен срастись на стыках и прорасти в грунт. Проблемы в Казани после Универсиады были связаны именно с этим. Хотели сделать стадион к осенним матчам, в том числе матчам «Рубина» в европейских футбольных турнирах. Но у растений существует вегетативный период — в октябре трава не растет.
— До Чемпионата мира есть еще 50 дней, и я думаю, трава прорастет.
Анатолий Волосов: Да, но есть определенные технологии, и если специалисты грамотные, то будем надеяться, что все будет хорошо.
— Россия первый раз принимает мундиаль. Превзойдем тех, кто до нас принимал чемпионаты мира?
Анатолий Волосов: Уверен, что все будет очень достойно. Опыт Кубка Конфедераций показал, что все арены весьма достойные.
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