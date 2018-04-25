Джанлуиджи Буффон: Если «Наполи» станет чемпионом, готов искренне поздравить их

— Это действительно захватывающий сезон. За последние несколько дней мы потеряли пять важных очков, сохранив за собой лишь хрупкое преимущество, которое обязаны сохранить до конца чемпионата.

Это должно стать нашей целью и нашим долгом. Мы сделаем все, чтобы это случилось. За девять месяцев мы потратили много сил и эмоций, но еще осталось 20 дней, и мы должны собраться, чтобы двигаться дальше.

Конечно, если «Наполи» окажется лучше нас в чемпионате Италии, мы снимем шляпы перед ними. Тот, кто после 38 игр завершает сезон на первом месте, заслуживает там находиться. Для меня не составит труда пожать руки неаполитанцам и искренне поздравить их, — цитирует Буффона Football Italia.

Добавим, что на текущий момент «Наполи» находится на второй строчке, уступая «Ювентусу» всего одно очко балл.