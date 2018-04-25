Самарским спортсменам и тренерам вручили награды и благодарности от главы региона

Борцы, пловцы и даже рыбаки. В Самаре звания и разряды, а также благодарности от главы региона получили 25 спортсменов и 10 тренеров. Награждения — за медали, завоеванные в прошлом году. Среди участников торжественной церемонии есть и паралимпийцы.

"В прошлом году мне удалось быть первым на чемпионате России, то есть в одной дистанции я стал чемпионом России, это большое достижение. Также в прошлом году я выполнил норматив мастера спорта. Сейчас — торжественное мероприятие, очень приятно, нельзя сказать, что неожиданно, скорей, долгожданное", — признался член сборной Самарской области по плаванию среди лиц с ПОДА Константин Ганечкин.

Торжественные вручения проходят в регионе регулярно. Следующая церемония состоится в день физкультурника, 11 августа. Самарская область — в числе лидеров по количеству спортсменов, участвующих в международных соревнованиях. В прошлом году ими были завоеваны более 1800 медалей.