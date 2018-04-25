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Самарским спортсменам и тренерам вручили награды и благодарности от главы региона
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Самарским спортсменам и тренерам вручили награды и благодарности от главы региона 

ТРК Губерния 2 часа назад
Борцы, пловцы и даже рыбаки. В Самаре звания и разряды, а также благодарности от главы региона получили 25 спортсменов и 10 тренеров. Награждения — за медали, завоеванные в прошлом году. Среди участников торжественной церемонии есть и паралимпийцы.
"В прошлом году мне удалось быть первым на чемпионате России, то есть в одной дистанции я стал чемпионом России, это большое достижение. Также в прошлом году я выполнил норматив мастера спорта. Сейчас — торжественное мероприятие, очень приятно, нельзя сказать, что неожиданно, скорей, долгожданное", — признался член сборной Самарской области по плаванию среди лиц с ПОДА Константин Ганечкин.
Торжественные вручения проходят в регионе регулярно. Следующая церемония состоится в день физкультурника, 11 августа. Самарская область — в числе лидеров по количеству спортсменов, участвующих в международных соревнованиях. В прошлом году ими были завоеваны более 1800 медалей.
Первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин отметил: «Я думаю, что вот этот показатель — это чествование наших спортсменов в таком формате, это важно для всего субъекта нашего. Потому что, в первую очередь, это пропаганда здорового образа жизни, спорта. И теми мероприятиями, которые мы провели, мы привлечем спортивную общественность и наибольшее количество молодежи».
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