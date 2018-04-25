Тамерлан и другие самые лучшие полководцы в истории

Эти люди жили войной. Они завоевывали империи и царства, побеждали врагов, многократно превосходивших их армии. Успешные полководцы, они развивали военное искусство, делали революции в понимании войны, её стратегии и тактики.

К моменту начала знаменитого похода в Азию Александр Македонский уже имел одну из самых сильных армий того времени, доставшуюся ему по наследству от отца.

Вопреки распространенному мнению о том, что главной ударной силой македонской армии являлась знаменитая фаланга, основная роль в атаке принадлежала сильной фессалийской коннице.

В трех важнейших сражениях с персами: при Гранике, Иссе и Гавгамеллах Македонский фланговой атакой кавалерии опрокидывал противостоящее крыло противника и тем самым решал исход битвы, в то время как вязкая малоподвижная фаланга сковывала мощный центр противника.

Македонская армия, не превышавшая на поле боя 30-40 тысяч человек была управляемой, в то время как более многочисленные армиии противника вели бой практически стихийно и полководец лишь определял направление масс людей, но в ходе сражения уже мало что мог изменить.

К разряду военных новшеств Александра Македонского следует отнести его попытки сделать фалангу более подвижной, дополнить ее построения лучниками и пращниками. Другое дело, что данные эксперименты мало прижились, а после смерти полководца и вовсе были забыты.

Ганнибал Барка (247-183 до н.э.)

Среди известных полководцев древности Ганнибал на первое место ставил Александра Македонского, на второе Пирра, считая их опыт наиболее ценным, хотя с точки зрения военного искусства он, вероятно, не уступал и даже превосходил своих учителей.

Совершив невиданный по тем временам переход через Альпы по карнизам — узким тропам вдоль пропасти, Ганнибал вступил в борьбу с прекрасно обученной римской армией.

Понимая, что его пестрой армии, пополненной галлами и испанцами, не устроять против масс образцовой римской пехоты, карфагенский полководец активно использовал введение противника в заблуждение (Требирия) и засады (Тразименское озеро).

Вершиной полководческого искусства Ганнибала стала битва при Каннах, когда карфагенский полководец окружил и практически полностью уничтожил почти вдвое большую по численности римскую армию.

В дальнейшем любой известный полководец мечтал создать собственные Канны. Последней военной удачей Ганнибала стала переправа его армии из Италии в Африку, когда ему без потерь удалось вывести войска через море, кишащее эскадрами противника.

В роковой для карфагенского полководца битве при Заме произошло то, от чего не мог уже спасти никакой военный гений — измена нумидийской конницы, перешедшей на сторону Рима.

Юлий Цезарь (100 — 44 до н. э.)

В военную историю Цезарь вошел как очень неоднозначный политик и полководец, не раз терпевший поражения, но в критический момент умевший побеждать, казалось, в безвыходных ситуациях.

Оригинальность военного таланта Цезаря в полной мере проявилась в знаменитой Фарсальской битве.

Потерпев перед этим поражение в битве с Помпеем при Дирархии и проиграв борьбу на море, Цезарь очутился с ослабленной армией во враждебно настроенной Греции, без шансов на помощь, перед лицом численно и качественно превосходящего противника.

Армия Помпея превосходила армию Цезаря как в пехоте, так и в кавалерии. Ей Помпей предполагал опрокинуть левый фланг Цезаря и сбросить армию последнего в реку.

Однако Цезарь видел нависшую опасность и лучшие свои силы поставил перпендикулярно линии атаки. В решающий момент отборные когорты Цезаря атаковали состоявшую из аристократов конницу Помпея, стараясь метать пиллумы в лицо противнику.

В скоротечной схватке кавалерия Помпея была разбита и левый фланг его армии дрогнул.

В итоге Цезарю удалось полностью разгромить войска своего бывшего друга и зятя, оказавшегося на стороне Сената.

Цезарь был одним из первых военачальников, кто описал часть своих военных кампаний от третьего лица в «Записках о Галльской войне».

Получив от своих предшественников мощную и хорошо подготовленную армию, Карл Великий не только не растерял ее потенциал, но и усилил, как количественно так и качественно.

Всего он совершил более 50 походов, создав пусть на короткое время огромную империю, включавшую в себя большую часть Западной Европы.

Основу армии Карла Великого в борьбе с большинством противников составляла тяжелая кавалерия, против которой не могли устоять наступавшие нестройными порядками противники франков.

Отличавшаяся значительной мобильностью, армия совершала быстрые марши, внезапно (а временами и вероломно) обрушиваясь на противника. Большое значение франкский полководец придавал разведке и выбору маршрута движения войск, стараясь не повторять во избежание засад ранее пройденный путь.

Ян Жижка (1360-1424)

В средневековой Европе боевые действия представляли собой столкновения десятков, сотен и крайне редко тысяч людей. В сравнении с войнами античности они выглядели более чем скромно.

Основной удар наносила закованная в доспехи рыцарская конница, против которой устоять в поле пехота не могла.

Но была у тяжелой рыцарской конницы одна особенность — она наносила, как правило, один-единственный мощный удар. Если сломить сопротивление противника сходу не удавалось, рыцарям необходимо было выйти из боя, сменить лошадь и привести себя в порядок.

Участник битв при Грюнвальде и Айзенкуре, Жижка прекрасно знал слабые места тяжелой конницы и нашел, что можно противопоставить противнику. Тактика гусситов сводилась к тому, что повозки и конница врага встречалась залпами легкой артиллерии, впервые примененной гусситами в полевом сражении.

Затем разбившиеся о преграду войска противника громились смелой контратакой. Все это требовало железной дисциплины и выдержки, которой чешский полководец сумел добиться.

Яну Жижке принадлежит создание прообраза одного из первых военных уставов, регламентировших действия воина в походе, в военном лагере и в бою.

Густав II Адольф (1594-1632)

В XVII веке, в период Тридцатилетней войны в Европе, борьбу вели наемные армии, весь боевой дух которых нередко зависел от количества денег в кошельке их полководца.

На этом фоне шведскому королю Густаву Адольфу принадлежит опыт создания одной из первых национальных армий, в противовес разношерстным формированиям наемников со всей Европы.

Шведский король значительно реформировал армию, была создана легкая подвижная артиллерия. В пехоте значительно возросло количество мушкетов, которые в шведской армии были значительно легче, чем у противостоящих им войск имперцев.

Конница Густава Адольфа из дворянско-рыцарской окончательно превратилась в квалерию с достаточно единообразным вооружением. Отличавшаяся жесткой дисциплиной в походе и сражении небольшая шведская армия не раз громила численно превосходящие войска имперцев.

Однако этот подъем оказался недолог. После гибели Густава Адольфа под Лютценом в ноябре 1632 года начинания шведского корля стали сходить на нет, а слабеющая дисциплина и мародерство быстро низвели шведскую армию до уровня других армий Европы.

Тамерлан (1336-1405)

Тамерлану принадлежит создание самой сильной и многочисленной армии в Средней Азии на рубеже XIV-XV веков.

Огромная армия имела четкую структуру и разделение на пехоту и конницу. Вооружение было приведено к относительному единообразию.

Кроме того, были созданы специальные части, предназначенные для боевых действий в условиях горной войны.

Во время боя войска выстраивались в несколько линий, что позволяло полководцу управлять огромными массами людей и по мере необходимости вводить их в бой. Это позволяло избежать ловушек, которые нередко устраивали ордынцы, заманивая противника ложным отступлением.

Евгений Савойский (1663-1736)

Значительный вклад в развитие военного искусства первой половины XVII века внес австрийский полководец Евгений Савойский, прославившийся как победитель турок и самый известный полководец войны за Испанское наследство.

В начале XVIII века армии враждующих сторон продолжали нести основные потери не в сражениях, а во время длительных осад и тяжелых переходов.

Евгением Савойским была разработана достаточно совершенная для своего времени система снабжения армии. Большое внимание уделялось разведке и связи. В ближнем бою Евгений Савойский активно использовал возросшую за счет появления штыка ударную силу пехоты в ближнем бою.

В кавалерии при Евгении Савойском драгуны стали сражаться как в конном, так и в пешем строю.

О военных новшествах Суворова написаны многочисленные книги и статьи. Мы остановимся лишь на нескольких аспектах. Так, если для современного человека ставка Суворова на инициативу офицера и индивидуальные качества солдата является вполне логичной, то для второй половины XVIII века, в период линейной системы, взгляды были несколько иные и они имели под собой определенные основания.

При линейной системе построения пехота выстраивалась в длинные линии, позволявшие максимально использовать мощь ружейного огня.

Это красиво выглядит в фильмах и на батальных полотнах, а реально стоять в полный рост, когда залпами ведется огонь и пули выкашивают целые ряды, мог не каждый.

Выход в такой ситуации был один — муштра, когда солдат выполнял все команды автоматически, какой бы ситуация ни была, а собственного офицера боялся больше, чем противника.

Как раз этой сложившейся системе Суворов противопоставил действия колонн, которые, быстро сближаясь с противником, могли прорвать относительно тонкую линию вражеского построения, и тем самым решить исход битвы.

Помимо новшеств на поле боя Суворов придавал большое значение снабжению армии. Не понаслышке зная тонкости интендантской службы, Александр Васильевич прекрасно знал, как происходят хищения в армии и где кого и с чем нужно потом ловить.

Суворов оказался также в числе весьма небольшого числа полководцев успешно боровшихся с партизанами, против которых регулярная армия, как правило, оказывалась бессильной.

Наполеон I Бонапарт (1769-1821)

Наполеон говорил, что ум полководца подобен квадрату, где равными сторонами являются ум и воля. Если воля будет преобладать над умом — полководец будет действовать решительно, но не осмотрительно. Если ум будет превалировать над волей — в действиях будет прослеживаться осторожность, но недостаточная решительность.

В стратегическом отношении французский полководец ставил своей целью уничтожение основных сил противника в скоротечной кампании, когда одно-два крупных сражения решали исход всей войны.

Эта стратегия идеально подходила для наступательных действий на территории относительно небольших государств Западной Европы. В отношении комплектования армии Наполеоном одним из первых была введена всеобщая воинская повинность, сохранившаяся в ряде государств до наших дней.

На поле боя французский полководец умело концентрировал огонь большого количества артиллерии, наносившей плотным порядкам противника колоссальный урон. Другое дело, что львиную часть своих войск Наполеон терял даже не в сражениях, а на марше, изнуряя войска длительными переходами с целью добиться быстрого выигрыша кампании.