Ферстаппен: вполне мог бы стартовать в топ-3 в Баку

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой ему удалось показать пятое время. По словам голландца, при определённых обстоятельствах он мог бы претендовать и на место в топ-3.

«В гонке «Ред Булл» всегда гораздо быстрее, так что мы сохраняем оптимизм. Будет интересно посмотреть, что получится у Кими на «ультрасофте». Также ветер ещё усилится, это тоже будет фактором. В 16-м повороте из-за ветра очень трудно направить машину туда, куда надо. Вы тормозите, а машина начинает скользить по непредсказуемой траектории. Мой первый круг в финальной части квалификации был хорош, а потом мне не удалось найти слип-стрим на прямой во второй попытке. Если бы перед мной была машина на последней прямой, то за счёт слип-стрима мог бы сбросить минимум три-четыре десятых. Я вполне мог бы стартовать в топ-3.