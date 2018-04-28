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Ферстаппен: вполне мог бы стартовать в топ-3 в Баку
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Ферстаппен: вполне мог бы стартовать в топ-3 в Баку 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой ему удалось показать пятое время. По словам голландца, при определённых обстоятельствах он мог бы претендовать и на место в топ-3.
«В гонке «Ред Булл» всегда гораздо быстрее, так что мы сохраняем оптимизм. Будет интересно посмотреть, что получится у Кими на «ультрасофте». Также ветер ещё усилится, это тоже будет фактором. В 16-м повороте из-за ветра очень трудно направить машину туда, куда надо. Вы тормозите, а машина начинает скользить по непредсказуемой траектории. Мой первый круг в финальной части квалификации был хорош, а потом мне не удалось найти слип-стрим на прямой во второй попытке. Если бы перед мной была машина на последней прямой, то за счёт слип-стрима мог бы сбросить минимум три-четыре десятых. Я вполне мог бы стартовать в топ-3.
Мы ожидаем, что «ультрасофт» будет быстро уходить в гонке. Но всю стратегию может поменять выезд машины безопасности, так что надо быть готовым ко всему. Я не собираюсь менять свой подход к агрессивным стартам и прохождению первого поворота. В Китае всё сработало хорошо, и я не вижу причин что-то менять. Я же гонщик", — передаёт слова Ферстаппена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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