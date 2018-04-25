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Боррьелло поссорился с руководством «СПАЛ 2013»
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Боррьелло поссорился с руководством «СПАЛ 2013» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий итальянского «СПАЛ 2013» Марко Боррьелло вступил в словесную перепалку с директором клуба Давиде Вагнати. Игрока обвинили в том, что он не следит за своей формой.
"Если Боррьелло решит помочь нам, хорошо, если нет, мы обойдемся без него, с чем успешно справлялись до последнего времени", — заявил Вагнати на ужине с болельщиками команды.
Сам же игрок опубликовал изображение копии медицинского документа в своём Instagram.
"Просто для уточнения — это результат последнего теста. Он доказывает наличие травмы, которую я получил в декабре. Люди должны знать правду. Я надеюсь вернуться к тренировкам в правильное время и оказать поддержку своей команде в борьбе за сохранение прописки в Серии А".
На текущий момент «СПАЛ 2013» занимает 18-е место в таблице после 34 туров.
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