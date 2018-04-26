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Российские юниоры завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Европы по боксу
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Российские юниоры завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Европы по боксу 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Италии проходит юниорский чемпионат Европы по боксу среди спортсменов, чей возраст не превышает 18 лет. Сразу шесть представителей сборной России стали обладателями золотых медалей континентального первенства. Об этом информирует РИА Новости.
Триумфаторами турнира стали россияне Илья Попов в весовой категории до 64 килограмм, Джамбулат Бижамов (до 69 кг), Руслан Колесников (до 81 кг), Игорь Федоров (до 91 кг), а Алексей Дронов первенствовал в весовой категории свыше 91 килограмма. Шестое золото было завоевано Анастасией Шамоновой, которая стала победительницей в категории до 75 кг.
Также стоит отметить, что Попов был признан лучшим боксером чемпионат Европы, а сама сборная России — лучшей мужской командой соревнования.
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