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В Волгограде выбрали лучшего чтеца среди старшеклассников
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В Волгограде выбрали лучшего чтеца среди старшеклассников 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде завершился региональный этап чемпионата России по чтению среди старшеклассников «Страница 18». В областной библиотеке имени Горького встретились 12 финалистов областного тура проекта «Страница 18». Лучшим стал ученик лицея №1 Красноармейского района Денис Курбатов. В этом году Волгоград впервые присоединился к всероссийскому конкурсу чтецов. Организацию регионального этапа чемпионата взяла на себя «Межрегиональная федерация чтения» при поддержке Фонда президентских грантов. В состав строго жюри вошли директор музея-заповедника «Сталинградская битва Алексей Васин, тележурналист Вера Круглова и актриса Волгоградского молодежного театра Вероника Куксова.
— Проект „Страница 18“ направлен на популяризацию чтения среди подростков, — рассказал V1.ru представитель „Межрегиональной Федерации чтения“ в Волгоградской области Сергей Мазанов. — В трех турах чемпионата ребята соревновались в технике чтения и артистизме, а жюри выставляло оценки по шестибалльной шкале. В финале и отборочных турах старшеклассники читали произведения русских классиков, зарубежную прозу и русскую поэзию. Автором, произведения которого ребята читали в финале, стал Андрей Вознесенский, 85-летие которого отмечается в этом году.
Среди финалистов этого года в Волгограде оказались школьники из Иловлинского, Фроловского, Жирновского и Среднеахтубинского районов и города-героя на Волге. Финальный раунд чемпионата чтецов провела руководитель федерального проекта „Страница 18“ Алиса Дригина, специально приехавшая к волгоградским школьникам.
— В финал вышли учащийся лицея №8 „Олимпия“ Матвей Щипанов и ученица лицея №11 Дарья Кирилова. По мнению жюри, чемпионом Волгоградской области по чтению вслух стал ученик лицея №1 Красноармейского района Денис Курбатов, — сообщил Сергей Мазанов. — Победитель финального тура отправится представлять Волгоград на всероссийский полуфинал в Тулу, который пройдет уже 12 мая.
Проект „Страница 18“, получивший грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, пройдет в 90 городах России и соберет более 60 000 старшеклассников. В Волгограде проходит при поддержке Ворошиловского торгового центра, который уделяет огромное внимание социальным проектам на территории региона, книжного магазина „Кассандра“, Волгоградской областной библиотеки имени Горького, „Ассоциации учителей литературы и русского языка“ Волгоградской области, депутатов Государственной Думы Российской Федерации Татьяны Цыбизовой и Анны Кувычко.
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