В Волгограде выбрали лучшего чтеца среди старшеклассников

В Волгограде завершился региональный этап чемпионата России по чтению среди старшеклассников «Страница 18». В областной библиотеке имени Горького встретились 12 финалистов областного тура проекта «Страница 18». Лучшим стал ученик лицея №1 Красноармейского района Денис Курбатов. В этом году Волгоград впервые присоединился к всероссийскому конкурсу чтецов. Организацию регионального этапа чемпионата взяла на себя «Межрегиональная федерация чтения» при поддержке Фонда президентских грантов. В состав строго жюри вошли директор музея-заповедника «Сталинградская битва Алексей Васин , тележурналист Вера Круглова и актриса Волгоградского молодежного театра Вероника Куксова

— Проект „Страница 18“ направлен на популяризацию чтения среди подростков, — рассказал V1.ru представитель „Межрегиональной Федерации чтения“ в Волгоградской области Сергей Мазанов . — В трех турах чемпионата ребята соревновались в технике чтения и артистизме, а жюри выставляло оценки по шестибалльной шкале. В финале и отборочных турах старшеклассники читали произведения русских классиков, зарубежную прозу и русскую поэзию. Автором, произведения которого ребята читали в финале, стал Андрей Вознесенский , 85-летие которого отмечается в этом году.

Среди финалистов этого года в Волгограде оказались школьники из Иловлинского, Фроловского, Жирновского и Среднеахтубинского районов и города-героя на Волге. Финальный раунд чемпионата чтецов провела руководитель федерального проекта „Страница 18“ Алиса Дригина, специально приехавшая к волгоградским школьникам.

— В финал вышли учащийся лицея №8 „Олимпия“ Матвей Щипанов и ученица лицея №11 Дарья Кирилова. По мнению жюри, чемпионом Волгоградской области по чтению вслух стал ученик лицея №1 Красноармейского района Денис Курбатов, — сообщил Сергей Мазанов. — Победитель финального тура отправится представлять Волгоград на всероссийский полуфинал в Тулу, который пройдет уже 12 мая.