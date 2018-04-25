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Евро-2018 по боксу среди молодёжи: все призёры и командный зачёт
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Евро-2018 по боксу среди молодёжи: все призёры и командный зачёт 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Сегодня завершился XXVIII чемпионат Европы среди молодёжи, проходивший с 18 по 25 апреля в Абруцци (Италия). vRINGe.com предлагает вашему вниманию всех призёров первенства и итоговый командный зачёт соревнований.
Весовая категория до 49 кг 1. Аттила Бернат (Венгрия) 2. Дмитрий Батяй (Россия) 3. Джуде Галлахер (Ирландия) 3. Массимо Спада (Италия)
Весовая категория до 52 кг 1. Хоуп Прайс (Англия) 2. Дин Клэнси (Ирландия) 3. Ибрагим Бухедим (Франция) 3. Юрий Томюк (Украина)
Весовая категория до 56 кг 1. Максим Галиничев (Украина) 2. Даниэле Оджиано (Италия) 3. Мухамет Камили (Албания) 3. Рафаэль Акопян (Армения)
Весовая категория до 60 кг 1. Нурлан Сафаров (Азербайжан) 2. Тарас Бондарчук (Украина) 3. Кас Ван Пир (Нидерланды) 3. Александр Радионов (Болгария)
Весовая категория до 64 кг 1. Илья Попов (Россия) 2. Хассан Азим (Англия) 3. Константин Урсу (Молдова) 3. Себастьян Тертерян (Дания)
Весовая категория до 69 кг 1. Джамбулат Бижамов (Россия) 2. Ниджат Хасанов (Азербайджан) 3. Вахтанг Арутюнян (Армения) 3. Сэм Хики (Шотландия)
Весовая категория до 75 кг 1. Найкел Мильяс (Италия) 2. Даниил Тетерев (Россия) 3. Коннер Тадсбери (Англия) 3. Богдан Толмачёв (Украина)
Весовая категория до 81 кг 1. Руслан Колесников (Россия) 2. Карол Итаума (Англия) 3. Тайсон Алаома (Италия) 3. Темури Кимадзе (Грузия)
Весовая категория до 91 кг 1. Игорь Фёдоров (Россия) 2. Винченцо Фьяскетти (Италия) 3. Вильфрид Флорентин (Франция) 3. Даниэль Микуштак (Чехия)
Весовая категория свыше 91 кг 1. Алексей Дронов (Россия) 2. Владислав Кшевицкий (Беларусь) 3. Йосип Билетич (Хорватия) 3. Оскар Копера (Польша)
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
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