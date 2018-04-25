На телебашне в Ростове-на-Дону заработала художественная подсветка к ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. / ТАСС /. Художественная подсветка 200-метровой телебашни в Ростове-на-Дону, которую построили ровно 60 лет назад, заработала в среду, передает корреспондент ТАСС.

Ранее генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Андрей Романченко сообщал, что подсветка телевизионной башни в Ростове-на-Дону заработает в ближайшее время. Еще десять городов, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу, также получат соответствующее оборудование.

"Сегодня вечером у нас засветится самое высокое строение в Ростове — 200-метровая телебашня. Ровно 60 лет назад 29 апреля ее построили. Провели реконструкцию, новую подсветку сделали, решили сегодня нажать кнопку, чтобы она засветилась", — сообщил журналистам в среду днем губернатор Ростовской области Василий Голубев

По словам Романченко, предусматривается техническая возможность изменения подсветки, «везде все по-разному — кто-то хочет цвета флага, кто-то хочет цвета герба, где-то есть свои национальные традиции, это все будет программироваться на компьютерах на разные случаи жизни, и на государственные праздники также, все это заложено».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Матчи примут 11 городов — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).