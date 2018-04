Дмитрий Быков: Время митрофанушек 

Лавров еще когда сказал Милибэнду: «Who are you to fucking lecture me?!» Вот и теперь Мария Захарова обратилась к британцам: кто вы такие, чтобы нас учить, если вы Ирландию кроваво покоряли, в убийстве нашего Распутина поучаствовали, всю жизнь в чужие дела грязными ногами лезли?! Тут о многом можно бы поговорить — о том, в частности, что для современного российского руководства и его спикеров время как бы остановилось и убийство Распутина было вчера, а покорение Ирландии — неделю назад. Хорошо еще, что они Макрона не попрекают Варфоломеевской ночью. Можно бы напомнить и о том, что британский след в убийстве Распутина, мягко говоря, не доказан. Зато все эти аргументы «А вы сами» и «У вас самих» доказывают две замечательные вещи.