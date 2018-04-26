Глава «Транспортной дирекции-2018» — о бесплатном транспорте, маршрутах и гиде болельщика

С 14 июня по 15 июля в России впервые пройдет чемпионат мира по футболу. До 1,5 миллиона иностранцев приедет в нашу страну. О том, как будет организована перевозка болельщиков между городами-участниками, как не заблудиться и получить необходимую помощь, какие документы потребуют при посадке в поезд и многом другом порталу Москва 24 рассказал генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу-2018» Кирилл Поляков

— Гостей главного футбольного события четырехлетия планируется перевозить к месту проведения матча на бесплатных поездах. Сколько болельщиков перевезут железнодорожным транспортом и сколько поездов будет задействовано в бесплатном проезде?

С 12 июня по 17 июля железнодорожным транспортом планируется перевезти 2,6 миллиона болельщиков. Кроме того, транспортная дирекция организует 728 дополнительных бесплатных поездов плюсом к регулярному расписанию движения.

Большая часть поездов будет отправляться из Москвы и обратно, а также курсировать между городами-организаторами: Саранск — Екатеринбург, Казань — Саранск, Самара — Нижний Новгород, Сочи — Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург — Сочи и так далее.

В системе бесплатного проезда будут задействованы 19 железнодорожных вокзалов в 11 городах-организаторах.

— Составлено ли расписание движения бесплатных поездов?

Да, с ним можно познакомиться на нашем сайте. Более того, поезда уже с октября 2017-го доступны для бронирования. На сегодняшний день зарезервировано больше 250 тысяч мест.

Поезда будут прибывать не позднее, чем за два-три часа до начала матча. Это касается всех бесплатных поездов во всех городах проведения. Уходить они также будут не раньше, чем через два-три часа после окончания матча в зависимости от города и удаленности стадиона от вокзала. Плюс, у гостей будет возможность побыть в городе несколько дней до и после матча.

— Сколько всего бесплатных мест выделено болельщикам?

Более 440 тысяч. Бронирование идет в порядке живой очереди. Отмечу, что достаточно активно. Обращаюсь к болельщикам не затягивать с бронированием бесплатного проезда.

Мы сделали опцию: если вдруг нет места на нужный поезд, то можно оставить заявку по телефонам горячей линии «Транспортной дирекции–2018»: 8 (800) 775-20-18 (для звонков из России) или +7 (495) 741-18-18 (из других стран), и в случае, если появится свободное место, то наши специалисты свяжутся с болельщиками, которые составили заявку для подтверждения. Если болельщик подтвердит, то ему оформят билет на освободившееся место.

— Если сейчас нет места, как оно может появиться?

По итогу Кубка конфедерации мы видели, что некоторые болельщики, забронировав себе место на бесплатный проезд, потом решают добираться каким-то другим способом: на автобусе, самолетом, на машине и его место освобождается. Кроме того, в каждом поезде есть места для журналистов, аккредитованных ФИФА. В случае их отказа от поездок, эти места тоже будут выложены в свободное оформление. Поэтому, кто оставит свои заявки нашем колл-центре, может получить билет.

— Сколько раз болельщики смогут воспользоваться бесплатным проездом?

Один билет на матч дает право проезда туда-обратно до города проведения.

— Какого числа и куда отправится первый и последний дополнительный поезд?

Первый бесплатный поезд отправляется из Сочи в Москву на матч открытия 12 июня в 16.03 с железнодорожного вокзала Адлер. А последний — из Москвы в Санкт-Петербург 16 июля в 22:50 и прибудет в северную столицу в 06:47.

— Самый отдаленный город, принимающий чемпионат, — Екатеринбург. Будет ли по пути следования поезд останавливаться?

Да, остановки будут в Нижнем Новгороде и Казани — в тех городах, где пройдут матчи. Кстати, забронировать билет болельщики могут от того города, где останавливается поезд.

— А родители смогут брать с собой ребенка в бесплатный поезд?

Провозить разрешено детей до пяти лет без отдельного места. Пассажиры бесплатного поезда при резервировании мест могут спокойно оформлять ребенка. Напомню, что детям до пяти лет отдельный билет на матч не нужен.

— При посадке в вагоны потребуется распечатка бесплатного билета?

Да, желательно посадочный талон распечатать. Вообще при посадке в поезд на руках должны быть четыре документа: распечатанный билет на матч, распечатанный билет на поезд, паспорт болельщика и паспорт гражданина. Если возникнет какая-то проблема: кто-то что-то забыл, не взял с собой и так далее, нужно будет обратиться к представителю транспортной дирекции на вокзале — он окажет необходимую помощь.

На каждом вокзале, задействованном в системе бесплатного проезда, будут представители транспортной дирекции, одетые в специальную форму. К ним можно подходить, задавать все интересующие вопросы. Их оснастят специальными мобильными устройствами, которые помогут человеку поменять билет, восстановить потерянный, распечатать. Информация будет на пяти официальных языках ФИФА: русском, английском, испанском, немецком и французском. Кстати, на всех пяти языках оказывают и поддержку в нашем колл-центре.

— Будут ли организованы бесплатные шаттлы между аэропортами и стадионами в Москве и в других городах проведения матчей?

Шаттлы будут отправляться от всех транспортных объектов: аэропорт, вокзал, перехватывающие парковки до основных мест скопления болельщиков (прежде всего, стадионов и фанзон). Все автобусы, задействованные в перевозке болельщиков, будут отмечены специальными стикерами Free ride — «бесплатный проезд».

— Будет ли у шаттлов расписание движения?

Чем ближе по времени матч, тем интервал движения шаттлов будет сокращаться. Они будут отправляться по мере наполнения и поедут без остановок.

— Болельщики смогут ездить бесплатно на общественном транспорте по городу?

По определенным маршрутам в сторону стадиона или фан-зоны в день проведения матча. На руках должен быть билет на матч и паспорт болельщика. Бесплатные маршруты в каждом городе-организаторе утверждает городской департамент транспорта.

В Москве обладатели билетов смогут, не оплачивая проезд, проехать от аэропортов на аэроэкспрессах или электричках до железнодорожных вокзалов, оттуда пересесть на метро или на другой вид общественного транспорта, идущего до стадиона «Лужники» или "Спартак" (в зависимости от того, где будет проходить матч), а также до фан-зоны на Воробьевых горах.

Подробную информацию о бесплатном проезде болельщики узнают в мобильном приложении «Транспортный гид болельщика», который появится в маркетах в мае.

— Когда гид заработает? Смогут ли болельщики скачать его бесплатно?

Мобильное приложение и сайт Транспортного гида болельщика будут доступны в мае. Приложение разработано для смартфонов с операционными системами iOS и Android. В открытый доступ его еще не выкладывали, но оно разработано и сейчас проходит тестирование.

В каждом городе-организаторе, согласно стратегии транспортного обеспечения чемпионата мира, четко расписаны и маршруты, и подвижной состав, который используется для бесплатного проезда. При запуске мобильное приложение распознает местонахождение и выдаст маршрут до стадиона: «Ты в Домодедово, садись в аэроэкспресс, доедешь до вокзала, а на вокзале шаттл».

Если пользователь гида захочет поехать в фан-зону, то необходимо будет нажать на надпись «Фан-зона», и ему распишут подробно его порядок перемещения: как, куда, каким образом он доедет до места на бесплатном транспорте.

Кроме того, в каждом городе-организаторе создают собственные мобильные приложения, куда помимо маршрутов бесплатного проезда включены маршруты до основных достопримечательностей. Это будет актуально тем, кто приедет задолго до матча.

— А бесплатные такси предполагается запустить?

Такси не входят в периметр бесплатного проезда, только общественный транспорт, в каждом городе разный: где-то трамваи, где-то автобусы и шаттлы. Но все транспортные средства, которые будут иметь опцию бесплатного проезда, в обязательном порядке отметят стикерами.

— После премьерного матча в «Лужниках» в ноябре прошлого года, когда играли сборные России и Аргентины, возникли серьезные трудности на выходе. Удастся ли избежать пробок и заторов после матчей и финала чемпионата мира?

Ошибки в организации выхода людей со стадиона были учтены. Последний матч сборных России и Бразилии показал, что стадион болельщики покидали быстро, комфортно и без проблем. Трудности с выходом не возникнет.

— Для помощи болельщикам будете привлекать волонтеров?

Да, но не волонтеров, а временный персонал, который будет работать на 19-ти железнодорожных вокзалах, задействованных в бесплатном проезде. Нам нужно набрать порядка 900 человек. Прием заявок уже завершен, всего получили около 1,4 тысячи.

Вскоре начнется обучение. Им выдадут форму с эмблемой чемпионата мира. Наши временные сотрудники ответят на любой вопрос, покажут, в какую сторону и как идти.

— И какие же требования к персоналу?

Первое — знание одного из четырех языков: немецкий, английский, французский, испанский. Плюс, желание работать и коммуникабельность.