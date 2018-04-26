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Рамос вышел на 9-е место по количеству матчей за «Реал»
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Рамос вышел на 9-е место по количеству матчей за «Реал» 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Защитник «Реала» Серхио Рамос в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) вышел на поле в футболке «сливочных» в 559-й раз, сообщает журналист Педро Мартин в своём «твиттере».
Таким образом, Рамос вышел на 9-е место по количеству матчей за «Реал», сравнявшись по этому показателю с Хосе Мичелом. На 8-й строчке с 561 игрой в составе «Королевского клуба» расположился Пирри.
Первое место по-прежнему занимает бывший нападающий команды Рауль Гонсалес, на счету которого 741 матч в составе «Реала».
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