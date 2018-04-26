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Следователи стран СНГ встретились на поле для мини-футбола в Минске
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Следователи стран СНГ встретились на поле для мини-футбола в Минске 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Минске в среду стартовал Международный турнир по мини-футболу среди следственных подразделений стран Содружества. В соревнованиях принимают участие сборные России, Армении, а также Беларуси, которую представляют сразу две команды, передает телеканал «МИР 24».
Среди игроков — как рядовые служащие, так и генералы. Состязания продлятся три дня. Победитель станет известен в пятницу, 27 апреля.
«Это прекрасная идея. В таком формате турнир организуется впервые. Шансы на победу равные. Сильно к соревнованиям не готовились: сыгрываться начали месяца за два до начала турнира», — рассказал заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Иван Стрельцов.
В свою очередь председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич отметил, что данный турнир — лишь начало, далее — поиск общих интересов и в других областях.
«Пора уже проверить друг друга и на спортивной площадке. Я думаю, это только первый шаг. Мы найдем еще и другие точки соприкосновения. Может быть, это будет в сфере культуры», — сказал Носкевич.
Подобные турниры по мини-футболу планируют сделать ежегодными.
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