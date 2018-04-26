Галлан, Кэссиди и Беднар номинированы на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

Беднар впервые номинирован на премию и может стать третьим тренером «Колорадо», которому удалось ее получить. Под его руководством «Эвеланш» набрали 95 очков в чемпионате и вышли в плей-офф (впервые с сезона-2013/14) с восьмого места в таблице Западной конференции, тогда как в прошлом сезоне клуб завершил регулярку на последней позиции.

Кэссиди также впервые претендует на приз, если он его получит, то станет четвертым тренером в истории «Брюинз», удостоенным «Джек Адамс Эворд». «Бостон» занял четвертое место в общей таблице регулярного чемпионата. Команда провела 13 матчей подряд с набранными очками с 13 декабря по 11 февраля, это четвертая по продолжительности подобная серия в клубной истории.

Галлан во второй раз номинирован на приз, он занял второе место в сезоне-2015/16, будучи наставником «Флориды». «Вегас» в своем дебютном сезоне в НХЛ сумел занять первое место в Тихоокеанском дивизионе, впервые в истории четырех профессиональных спортивных лиг Северной Америки клуб-новичок сумел выиграть дивизион. 11 хоккеистов «Вегаса» установили личные рекорды результативности за сезон.

По итогам прошлого сезона приз, учрежденный в 1974 году, выиграл главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла. Обладатели индивидуальных наград НХЛ будут объявлены в ночь на 21 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.