Хабаровский край готовится к выборам

Осенью в Хабаровском крае состоится масштабная избирательная кампания, в ходе которой будет разыграно свыше 1200 мандатов, а также пройдут выборы губернатора региона. Стартовал новый избирательный цикл с процедуры предварительного голосования, которое проводит партия «Единая Россия» . Как проходит прием заявок от желающих стать кандидатами, а также о подготовке ко Дню предварительного голосования в регионе рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» в Хабаровском крае Сергей Луговской

— Сергей Леонидович, мы только что выбрали президента страны, и уже совсем скоро — в сентябре, будем выбирать своих, местных лидеров и депутатов. Как депутаты готовятся к этой масштабной избирательной кампании?

— В Хабаровском крае в рамках осенних выборов запланировано 184 кампании: 50 — по выборам глав муниципальных образований, в том числе, мэра Хабаровска и 123 — по выборам депутатов муниципального уровня. Одновременно состоятся выборы губернатора края. В нашей стране только одна партия — «Единая Россия», накануне выборов проводит предварительное голосование. Я являюсь секретарем ее регионального отделения и могу точно сказать: наша партия будет активно участвовать во всех избирательных кампаниях и уже к ним готовится. Подбор кандидатов на выборные должности начался уже сейчас. Каждый человек, который хочет, чтобы именно его «Единая Россия» выдвинула на предстоящих выборах, должен заручиться поддержкой людей и одержать победу в предварительном голосовании.

— Когда начнется и как пройдет предварительное голосование?

— Процедура предварительного голосования стартовала в крае 26 марта — во всех муниципальных районах, где проходят выборы, были сформированы местные организационные комитеты. В них входят активисты общественных организаций, местных отделений партии, молодежь, представители СМИ. В муниципалитетах, где численность населения превышает тысячу человек, процедура пройдет по первой — самой открытой модели. Это — 115 избирательных кампаний. Стать кандидатом по первой модели имеют право все граждане, обладающие избирательным правом. Выдвинуть свою кандидатуру для участия и получить нашу поддержку могут не только члены «Единой России», но и ее сторонники, а также беспартийные. Необходимые условия вполне лояльны — надо быть гражданином России старше 21 года. Основаниями для отказа в участии в предварительном голосовании являются наличие судимости, членство в другой политической партии, а также наличие счетов или вкладов в иностранных банках.

Прием заявок от участников начался 2 апреля и продлится до 8 мая, а до 13 мая состоится регистрация участников. Само голосование пройдет по всей стране 3 июня, по аналогии со стандартными выборами. Победители станут кандидатами от «Единой России» на осенних выборах.

— В чем смысл предварительного голосования для кандидатов и избирателей? Не проще ли прийти на выборы в единый день в сентябре, один раз?

— Опыт показывает, что благодаря предварительному голосованию из партии уходит кулуарность кадровых решений. В каждой кампании у нас появляются новые люди — энергичные, со свежими идеями. Даже если выяснится, что человек пока не готов занимать руководящую ответственную должность, он сможет заявить о себе, получить навыки политической работы и стимул для развития.

Уже сейчас в районах идет серьезная борьба среди кандидатов. О своем намерении принять участие в предварительном голосовании заявили более 1400 жителей края. В мае они проведут дебаты, где каждый участник должен будет четко сформулировать и обосновать свою программу, ответить на любые вопросы, в том числе острые и неудобные, доказать избирателям, что он достоин поддержки. Также участники могут проводить агитацию, встречи с гражданами и информирование избирателей.

— Все-таки, как обычному человеку, далекому от политики и понимания механизмов государственной машины, сделать правильный выбор на предварительном голосовании?

— Если кандидат обещает «золотые горы», анонсирует заведомо невыполнимые планы, то избирателю стоит задуматься: понимает ли этот человек вообще, куда и зачем он идет? Хочет он эффективно работать на благо своей территории или просто получать хорошую зарплату на высокой должности? Делать упор при выборе нужно на искренность, честность, информированность кандидата, на то, как он смотрит на реальное положение вещей и какие предлагает решения.

Поэтому избирателям надо приходить на дебаты, встречи с кандидатами, задавать вопросы. А мы сделаем все для того, чтобы люди сами увидели, кого будут выбирать.