Пермская красавица Наталья Ежова поборется за титул «Миссис Земля»

Известная пермская красавица, многодетная мама и обладательница титула «Миссис Земной шар» Наталья Ежова отправилась в Москву, чтобы принять участие в престижном конкурсе красоты «Миссис и Мисс Россия Земля 2018». Победительница российского этапа отправится в Лас-Вегас представлять нашу страну на финале конкурса.

— Сейчас я в Москве на конкурсе «Миссис и Мисс Россия Земля 2018», — написала Наталья Ежова на своей странице в соцсети. — Представляю наш родной город Пермь! Пожелайте мне удачи! Даже не верится! Я прошла онлайн кастинг конкурса! Спасибо огромное организаторам конкурса и Надежде Лысенко за предоставленную возможность! Мечты сбываются!

Кроме Натальи Ежовой участие в конкурсе принимают около 40 девушек из российских городов. Жюри должны выбрать среди них двух победительниц в номинациях Миссис (замужняя) и Мисс (незамужняя), которые представят нашу страну на финале конкурса в Лас-Вегасе в июне.

Российский этап конкурса состоится 29 апреля в Москве. Вести церемонию будет известный телеведущий и шоумен Андрей Малахов и артистка Надежда Лысенко, а в числе зрителей приглашены звезды шоу-бизнеса, известные художники и музыканты, олимпийские чемпионы.

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