Ещё
В Москве могут запретить нанесение рекламных граффити во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве могут запретить нанесение рекламных граффити во время ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель департамента рекламы и СМИ Москвы Иван Шубин заявил о разработке законопроекта, который запретит размещение рекламных граффити на стенах домов во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
"Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы", — цитирует Шубина «Коммерсант».
При этом отмечается, что граффити не будут запрещены полностью. Согласно новым правилам, будут введены ограничения: текстовая часть рисунка должна занимать не более 30%.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи мирового первенства примут стадионы «Лужники» и "Спартак".
Газета.Ru: последние новости
Две передачи Зайцева помогли "Торонто" сравнять счет в серии с "Бостоном" "Атлетико" сыграл вничью с "Бетисом" в матче чемпионата Испании Малкин отдал 100 передач в плей-офф НХЛ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Липницкая удивила откровенным фото9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
«Бавария» дома проиграла «Реалу»1
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение