В Москве могут запретить нанесение рекламных граффити во время ЧМ-2018

Руководитель департамента рекламы и СМИ Москвы Иван Шубин заявил о разработке законопроекта, который запретит размещение рекламных граффити на стенах домов во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы", — цитирует Шубина «Коммерсант».

При этом отмечается, что граффити не будут запрещены полностью. Согласно новым правилам, будут введены ограничения: текстовая часть рисунка должна занимать не более 30%.