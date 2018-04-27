Когда в России появились депутаты 

В 1905 года император Николай II издал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», с которого началось реформирование государственного устройства страны.
Одним из главных нововведений стало создание Государственной Думы, состоящей из депутатов. И 27 апреля 1906 года, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начала работу первая Государственная Дума Российской империи.
Как проходили выборы
В марте 1906 года начались выборы в Государственную Думу Российской империи I созыва. Они были многоступенчатыми и проводились по четырем куриям: землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Нормы представительства составляли: один выборщик от 2 тысяч человек в землевладельческой курии, от 4 тысяч — в городской, от 30 тысяч — в крестьянской и от 90 тысяч — в рабочей.
Принять участие в голосовании могли далеко не все граждане империи. Не голосовали женщины, молодежь моложе 25 лет, военнослужащие и ряд национальных меньшинств.
Где работали депутаты
Под новый законодательный орган страны царь Николай II распорядился отдать одну из своих резиденций — Таврический дворец. Его переустройством занималось дворцовое ведомство, где было учреждена Особая комиссия. Работами руководил архитектор Петр Шестов.
Заседания проходили в зале, который был построен на месте Зимнего сада и получил название Думский. За его трибуной размещался портрет Николая II, написанный Ильёй Репиным. А за портретом находилось помещение для баллотировок (так в то время называлось голосование). Для тайного голосования были куплены популярные в начале XX века баллотировочные ящики фирмы «Александр».
Депутат, получив деревянный шар для голосования, просовывал руку в трубу и бросал шар либо в светлый (если он был «за»), либо в темный ящик (если — «против»). Затем количество шаров подсчитывалось и объявлялось решение.
В Восточном крыле Таврического дворца располагалась Канцелярия Думы, которую возглавлял Яков Васильевич Глинка.
К услугам депутатов были библиотека, расположенная в 14-м зале, большой врачебный кабинет, где проводили общий амбулаторный приём депутатов и служащих. Поесть парламентарии могли в буфетах, которых было довольно много, или в роскошном ресторане. Что интересно, в думском ресторане появился первый в России пивной бар.
Первая Госдума
В I Государственную Думу Российской империи вошли 478 представителей от разных политических партий. Самой многочисленной фракцией были кадеты (179 человек). Второй по численности стала фракция «трудовиков» (представители аграрной трудовой партии России) — 97 человек, третьей — автономисты (представители национальных окраин, выступающие за автономии этих территорий и их сторонники) — 70 человек. Во фракции «октябристов» насчитывалось 16 депутатов, социал-демократов — 18. Беспартийных в первой Думе было 105 человек.
Её председателем был избран кадет Сергей Муромцев.
Первая Госдума была сильно ограничена в своих полномочиях. К её ведению относилось принятие законов, внесенных правительством, а также утверждение части государственного бюджета.
Император сам назначал министров, а также принимал решения по вопросам внешней политики страны, введения военного или чрезвычайного положения.
Итоги работы первой Госдумы
Главным в работе первой Государственной Думы стал земельный вопрос. Также депутаты сделали активные, однако безуспешные, попытки проведения политических реформ, выступали с инициативой прекращения преследования участников революции 1905-1907 гг.
За 72 дня работы Думы был одобрен всего один законопроект об ассигновании 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим от неурожая, который был внесен правительством.
В июле 1906 года Дума была распущена указом Николая II. Своё решение он объяснил так: «Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область и обратились к расследованию действий поставленных от Нас местных властей, к указаниям Нам на несовершенства Законов Основных, изменения которых могут быть предприняты лишь Нашею Монаршею волею, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению».