Когда в России появились депутаты

В 1905 года император Николай II издал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», с которого началось реформирование государственного устройства страны.

Одним из главных нововведений стало создание Государственной Думы , состоящей из депутатов. И 27 апреля 1906 года, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начала работу первая Государственная Дума Российской империи.

Как проходили выборы

В марте 1906 года начались выборы в Государственную Думу Российской империи I созыва. Они были многоступенчатыми и проводились по четырем куриям: землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Нормы представительства составляли: один выборщик от 2 тысяч человек в землевладельческой курии, от 4 тысяч — в городской, от 30 тысяч — в крестьянской и от 90 тысяч — в рабочей.

Принять участие в голосовании могли далеко не все граждане империи. Не голосовали женщины, молодежь моложе 25 лет, военнослужащие и ряд национальных меньшинств.

Где работали депутаты

Под новый законодательный орган страны царь Николай II распорядился отдать одну из своих резиденций — Таврический дворец. Его переустройством занималось дворцовое ведомство, где было учреждена Особая комиссия. Работами руководил архитектор Петр Шестов.

Заседания проходили в зале, который был построен на месте Зимнего сада и получил название Думский. За его трибуной раз­мещался портрет Нико­лая II, написанный Ильёй Репиным . А за портретом на­ходилось помещение для баллоти­ровок (так в то время называлось голосование). Для тайного голосования были куплены популярные в начале XX века баллотировочные ящики фирмы «Александр».

Депутат, получив дере­вянный шар для голосования, просовывал руку в тру­бу и бросал шар либо в светлый (если он был «за»), либо в тем­ный ящик (если — «против»). Затем количество шаров подсчиты­валось и объявлялось решение.

В Восточном крыле Таврического дворца располагалась Канцелярия Думы, которую возглавлял Яков Васильевич Глинка.

К услугам депутатов были библиотека, расположенная в 14-м зале, большой врачебный кабинет, где прово­дили общий амбулаторный приём депутатов и служащих. Поесть парламентарии могли в буфетах, которых было довольно много, или в роскошном ресторане. Что интересно, в думском ресторане появился первый в России пив­ной бар.

Первая Госдума

В I Государственную Думу Российской империи вошли 478 представителей от разных политических партий. Самой многочисленной фракцией были кадеты (179 человек). Второй по численности стала фракция «трудовиков» (представители аграрной трудовой партии России) — 97 человек, третьей — автономисты (представители национальных окраин, выступающие за автономии этих территорий и их сторонники) — 70 человек. Во фракции «октябристов» насчитывалось 16 депутатов, социал-демократов — 18. Беспартийных в первой Думе было 105 человек.

Её председателем был избран кадет Сергей Муромцев

Первая Госдума была сильно ограничена в своих полномочиях. К её ведению относилось принятие законов, внесенных правительством, а также утверждение части государственного бюджета.

Император сам назначал министров, а также принимал решения по вопросам внешней политики страны, введения военного или чрезвычайного положения.

Итоги работы первой Госдумы

Главным в работе первой Государственной Думы стал земельный вопрос. Также депутаты сделали активные, однако безуспешные, попытки проведения политических реформ, выступали с инициативой прекращения преследования участников революции 1905-1907 гг.

За 72 дня работы Думы был одобрен всего один законопроект об ассигновании 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим от неурожая, который был внесен правительством.

В июле 1906 года Дума была распущена указом Николая II. Своё решение он объяснил так: «Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область и обратились к расследованию действий поставленных от Нас местных властей, к указаниям Нам на несовершенства Законов Основных, изменения которых могут быть предприняты лишь Нашею Монаршею волею, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению».