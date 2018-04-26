Челябинка завоевала бронзовую медаль юниорского первенства Европы по боксу

Челябинка Ланна Малюганова стала бронзовым призёром юниорского первенства Европы по боксу, соревнования проходили в Италии, сообщает пресс-секретарь федерации бокса Челябинской области Валерий Китченко.

Представительница Южного Урала в категории до 64 кг одолела соперниц из Сербии и Словакии, но в полуфинале уступила английской спортсменке.

Ещё один южноуралец Всеволод Шумков не смог побороться за медали, на старте турнира уступив французу Билелю Гурари. Отметим, что старшим тренером юниорской сборной России является заслуженный тренер России Виктор Фархутдинов из Златоуста.

Напомним, ранее челябинка Вера Негодина стала пятикратной чемпионкой России по тайскому боксу.