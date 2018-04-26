В Ангарске пройдет детский турнир по хоккею с шайбой «Добрый лёд на Байкале»

В Ангарске в зимнем Дворце спорта «Ермак» с 28 апреля по 2 мая пройдет турнир по хоккею «Добрый лед на Байкале» в рамках программы по развитию детского хоккея с шайбой «Добрый лед», которая реализуется Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко

В турнире примут участие 12 команд ребят 2007-2008 годов рождения из Иркутской области, республик Саха (Якутия) и Алтай, Хабаровского, Приморского, Красноярского, Забайкальского краев. Торжественное открытие турнира состоится 28 апреля в 11.45 на льду зимнего Дворца спорта «Ермак». Игры будут проходить ежедневно с 9.00 утра до 20.45 часов. Вход свободный.

Планируется, что все команды примут участие в первомайской демонстрации в составе оранжевой колонны. Торжественное закрытие турнира состоится 2 мая в ДК «Нефтехимик» в 16.00 часов.

Кроме того, в настоящее время в Ледовом дворце в Иркутске проходит региональный этап соревнований по хоккею среди детских команд «Кубок Добрый лед». «Кубок Добрый лед» проводится в три этапа: региональный, межрегиональный и финальный. Победитель регионального этапа будет представлять Приангарье на межрегиональном этапе, который пройдет в октябре 2018 года.

Для справки: соревнования по хоккею среди детских команд «Кубок Добрый лед» в России проводятся в третий раз. В этом году впервые к ним присоединились команды из Иркутской области, республик Татарстан и Саха (Якутия). Всего за кубок будут бороться 72 команды из 16 регионов страны.

Программа развития детского ледового спорта «Добрый лед» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко стартовала в 2012 году. Цели — создать условия для развития и популяризации хоккея в России и сделать хоккей доступным для каждого ребенка.

Основные направления работы: формирование системы подготовки детских тренеров, создание научно-методического центра развития детского хоккея, гранты для детских тренеров и хоккейных команд, улучшение инфраструктуры, оснащение детских команд хоккейным инвентарем и экипировкой и другие.