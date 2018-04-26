Новокузнецкая пловчиха установила юношеский рекорд России

Спортсменка из Новокузнецка Александра Сабитова установила юношеский рекорд России.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, чемпионат России по плаванию проходил в Москве с 20 по 25 апреля. В спортивном мероприятии принимали участие 670 спортсменов из России, Киргизии и Латвии.

Новокузнечанка Александра Сабитова, мастер спорта России, завоевала серебро на дистанции 200 м баттерфляем, показав результат 0,58,18 и установив юношеский рекорд России. Тренер юной новокузнечанки — Елена Поданева.

Чемпионат России по плаванию — главный отборочный этап на чемпионат Европы, который пройдет в Глазго, Великобритания, со 2 по 12 августа. Также на чемпионате России отбираются спортсмены на первенство Европы по плаванию среди юниоров, которое состоится в Хельсинки, Финляндия, с 4 по 8 июля. Итоговое решение о включении в состав сборной России примет тренерский совет Всероссийской федерации плавания.