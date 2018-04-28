«Мы заслужили этот кубок». Новый чемпион из Петербурга, который даже круче СКА

Ай Молодцов!

Участники финала за шесть овертаймов в пятой встрече, пожалуй, сделали большее для популяризации ВХЛ, чем кто-либо другой. На утро новость о рекорде российского хоккея и одном из самых продолжительных матчей за историю вида спорта публиковали даже федеральные непрофильные СМИ вроде «Медузы» и «Вестей», а размах подкинул подписчиков для официальных страниц команд в социальных сетях. Та пара тысяч болельщиков, сидевшая в «Юбилейном» до гола Святослава Гребенщикова на 164-й минуте, теперь с гордостью будет пересматривать сонные фотографии с игры, хотя некоторых ждал серьезный разговор за очень поздний приезд домой.

Подтверждаем 😊 Была💪🏻👍🏻#ВХЛ #КубокПетрова #Финал #Дерби pic.twitter.com/2WyGjfryZG — ВХЛ (@VHL_official) 27 апреля 2018 г.

Времени подготовиться к шестому матчу было немного. Новые рекордсмены покидали «Юбилейный» в четвертом часу ночи, а до следующей встречи оставалось около 40 часов. Именно между пятым и шестом матчем получилась самая маленькая пауза в серии — один день (если не считать спаренные игры в начале финала). Даже перед седьмой игрой запланирован двухдневный перерыв.

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Другой ход динамовских тренеров точно сыграл как нужно. Сергей Шестаков вышел в первом звене вместо лучшего бомбардира плей-офф Александра Шевченко и стал автором первого гола в ворота армейцев. Только радостных динамовцев быстро опустили: через минуту счет сравнял Максим Мальцев . Бело-голубые снова перебрасывали армейцев и только за пять минут до конца третьего периода снова повели. Богданов после нескольких спасений подряд пропустил от Дмитрия Молодцова . Теперь он будет отмечен в истории клуба как автор золотого гола «Динамо». Бело-голубые выстояли в оставшемся отрезке матча и сразу после сирены рванули праздновать первое чемпионство в ВХЛ. Клуб завоевал Кубок Петрова всего на второй год выступления в лиге.

Победа ценой крови

Арена в «Хоккейном городе СКА» вмещает 1500 человек. Трибуны были заполнены почти целиком, и все зрители не расходились вплоть до завершения награждения. Динамовские фанаты все это время не умолкали, а сектор активной поддержки «СКА-Невы» постепенно становился тише.

В «Динамо» посчитали, что за кубком должен идти не только капитан Виталий Карамнов , но и герой команды. Им мог быть Самонов, получивший на вручении медаль и приз самого ценного игрока плей-офф. Однако вторым за трофеем пошел тоже достойный кандидат — автор победного гола Молодцов. Там было очень заметно, что матч дался ему непросто: заклеенная нижняя губа и немного кровавое джерси. Вот так выигрываются кубки.

А у «Динамо» по итогам сезона их будет два. Бело-голубые еще стали победителями регулярного чемпионата. Такого в ВХЛ не было с самого первого сезона (2010/2011), когда доминировал тюменский «Рубин». Забавно, что динамовцы повторили это достижение на территории клуба, который никак не совместит успехи в регулярке и плей-офф в КХЛ. Более того: когда хоккеисты поехали с кубком к болельщикам, они начали перекличку, за которую в СКА отвечал Илья Каблуков в чемпионских сезонах. О том, кто чемпионы.

«Спасибо, что верили, терпели»

Главный трофей ВХЛ долго не мог добраться до раздевалки «Динамо». С ним на льду фотографировались хоккеисты и их близкие.

— Где кубок? Надо же все это налить, — не находил себе места гендиректор бело-голубых Сергей Черкас и указывал на стол, забитый бутылками шампанского.

Динамовцы, как и их многие коллеги, после побед в плей-офф прибивали шайбы на клюшку. Их должно быть 16, но последнюю долго не могли найти. А когда принесли, капитан команды доверил дело главному тренеру.

— Мы заслужили и заработали этот кубок, — говорил игрокам Тамбиев. — Я вам благодарен. Спасибо, что верили, работали, терпели. Будем потом вспоминать на старости лет, что мы сделали с вами.

После чемпионства в ВХЛ логично снова поднять тему о возможном переходе «Динамо» в КХЛ. Тамбиев в перспективах своих хоккеистов уверен.

— Если еще добавить четырех-пяти качественных иностранцев — команда могла бы не затеряться, — говорил тренер журналистам.

— Вы продолжите работать в «Динамо»?

— Не знаю еще, не могу ответить на этот вопрос.

— Хотели бы?

— Наверное, да, — после паузы вытянул Тамбиев. — Хотел бы.

Пока игроки праздновали, тренер уходил в отдельную команду вместе со своими помощниками и Черкасом. Очевидно, что в тот момент для них закончился один сезон и сразу началась подготовка к следующему.