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Ольга Мухометьярова покидает комитет заксобрания по социальной политике
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Ольга Мухометьярова покидает комитет заксобрания по социальной политике 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель председателя комитета по социальной политике законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова объявила о смене направления работы в законодательно органе. Теперь она станет ближе к спикеру ЗСО Владимиру Мякушу: войдет в комитет по бюджету и налогам, который он возглавляет.
«Несмотря на должность заместителя председателя Комитета по социальной политике, приняла решение перейти в Комитет по бюджету. Социальные программы региона изучила. Доклады министров скоро буду цитировать наизусть. Решила двигаться дальше в поисках средств на обеспечение государственных обязательств и ответа на вопрос: «Как и куда тратят деньги налогоплательщиков?», — пояснила свое решение Ольга Мухометьярова, сделав соответствующую запись на страничке в Facebook.
В пресс-службе законодательного собрания региона сообщили, что освободившееся место в комитете по соцполитике не обязательно будет занята каким-либо другим депутатом. Каждый имеет право состоять в двух комитетах.
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