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На Вахитовском холме просто меняют газон
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На Вахитовском холме просто меняют газон 

Казанский Портал 53 минуты назад
Недавно со склонов Вахитовского холма начали снимать газон. Казанцы забеспокоились. Они стали выкладывать в соцсети фото «перерытых» склонов и задавать вопросы.
Оказалось, что территорию благоустраивают к чемпионату мира по футболу. Пока с холма счищают и вывозят дерн. Скоро там уложат новый газон и разобьют клумбы. Памятник Вахитову и холм останутся на месте, сообщает «Татар-информ».
В будущем на Вахитовском холме должен появиться торговый центр Espace. Он будет 7-этажным, два этажа уйдут под землю. Холм постараются максимально сохранить.
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