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Железняк обвинил США в нарушении международного права
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Железняк обвинил США в нарушении международного права 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Власти США нарушили международное право и собственное законодательство в отношении дипломатической собственности России в Сиэтле, такое поведение неприемлемо для демократического государства, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В среду представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание. Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
"Подобные преступные действия в цивилизованной стране являются уголовным преступлением, но США не первый раз демонстрируют пренебрежительное отношение к чужому и даже своему законодательству, чем дискредитируют себя и разрушают сложившуюся систему международного права. Нарушение неприкосновенности дипсобственности — это новый бессмысленный и деструктивный шаг, грубо нарушающий принципы деятельности стран во внешней политике. Такое поведение неприемлемо для цивилизованного демократического государства, каким себя мнят США. Это проявление двойных стандартов и очередная попытка углубить кризис в двусторонних отношениях", — приводятся в сообщении пресс-службы парламентария слова Железняка.
По мнению депутата, чередой недружественных заявлений США целенаправленно нагнетают обстановку между двумя странами. Парламентарий подчеркнул, что политика Вашингтона является абсолютно безответственной и алогичной, особенно на фоне необходимости объединения усилий для решения реальных глобальных проблем.
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