Железняк обвинил США в нарушении международного права

В среду представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание. Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Подобные преступные действия в цивилизованной стране являются уголовным преступлением, но США не первый раз демонстрируют пренебрежительное отношение к чужому и даже своему законодательству, чем дискредитируют себя и разрушают сложившуюся систему международного права. Нарушение неприкосновенности дипсобственности — это новый бессмысленный и деструктивный шаг, грубо нарушающий принципы деятельности стран во внешней политике. Такое поведение неприемлемо для цивилизованного демократического государства, каким себя мнят США. Это проявление двойных стандартов и очередная попытка углубить кризис в двусторонних отношениях", — приводятся в сообщении пресс-службы парламентария слова Железняка.

По мнению депутата, чередой недружественных заявлений США целенаправленно нагнетают обстановку между двумя странами. Парламентарий подчеркнул, что политика Вашингтона является абсолютно безответственной и алогичной, особенно на фоне необходимости объединения усилий для решения реальных глобальных проблем.